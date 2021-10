Baglieri “In cantiere ulteriori progetti”

Stanziati 121.870.377 euro per diverse opere

La metà della somma è destinata agli edifici pubblici e scolastici

Gli altri vanno ai sistemi di illuminazione pubblica di diverse zone dell’isola

Oltre 120 milioni di euro per l’efficientamento energetico nei comuni delle aree urbane. Il governo Musumeci ha, infatti, destinato 121.870.377 alla realizzazione di diverse opere con l’obiettivo di ottenere minori consumi energetici e contribuire a ridurre le emissioni attraverso l’uso di sistemi innovativi e intelligenti.

Oltre 61,5 milioni agli edifici pubblici e scolastici

Di questa somma 61.533.391 euro sono destinati ai lavori per rendere più efficienti edifici pubblici e scolastici. Mentre 60.336.986 vanno ai sistemi di illuminazione pubblica individuati dalle aree urbane (Sicilia occidentale, Ragusa e Modica, Palermo e Bagheria, Messina, Gela e Vittoria, Enna e Caltanissetta, Catania e Acireale) in diversi Comuni, nell’ambito delle rispettive Strategie di sviluppo urbano sostenibile.

Definiti oggi i primi decreti di finanziamento per oltre 83 milioni

L’assessorato dell’Energia ha definito ad oggi i primi decreti di finanziamento per un importo di oltre 83 milioni di euro per avviare gli investimenti a valere sulle risorse dell’Asse 4 Energia del Po-Fesr Sicilia 2014-2020. Si tratta di 52 progetti. Tra questi, i più onerosi sono tre nell’area urbana Palermo-Bagheria. Si tratta dell’efficientamento impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione ed aree limitrofe della città di Palermo di 15.200.000 euro. L’altro è l’efficientamento degli impianti di illuminazione della zona nord della città di Palermo per 14.050.000 e l’altro è per l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della zona a monte della circonvallazione della città di Palermo di 9.800.000 di euro.

Sempre nella stessa area, un progetto di 3,6 milioni a Bagheria per l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica – smart lighting, attraverso azioni di relamping e la promozione di installazione di sistemi automatici di regolazione.

A questi seguiranno ulteriori decreti per altre aree urbane.

Baglieri “In cantiere ulteriori progetti”

“Il dipartimento Energia – spiega l’assessore regionale Daniela Baglieri – sta lavorando alla definizione delle procedure per l’attivazione di ulteriori risorse destinate all’efficientamento di edifici pubblici e plessi scolastici e della rete di illuminazione pubblica anche delle cinque Aree interne della Sicilia: Madonie, Nebrodi, Simeto/Etna, Sicani e Calatino. Nei prossimi giorni accelereremo per garantire il finanziamento di tali investimenti”.

Agenda Urbana Definitivo