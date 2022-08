Minardo "Sua esperienza nota a tutti"

Pippo Gianni, sindaco di Priolo, aderisce al progetto politico della Lega Sicilia – Prima l’Italia. Lo annuncia Nino Minardo, segretario regionale del partito in Sicilia.

“Saluto con soddisfazione l’adesione dell’On. Pippo Gianni, sindaco di Priolo, al progetto politico della ‘Lega Sicilia – Prima l’Italia’. La sua esperienza e abilità amministrativa sono note a tutti, la sua brillante carriera nelle istituzioni ci arricchiscono ulteriormente. L’onorevole Gianni è stato parlamentare e assessore regionale e parlamentare nazionale e in questi incarichi si è dimostrato particolarmente attento alle esigenze di tutta l’area siracusana e di quella industriale in particolare”.

Minardo continua: “il suo spirito di servizio coincide con il nostro, con le idee e i principi che animano l’azione della Lega Sicilia – Prima l’Italia. Infine ci tengo a dire che entra nella nostra squadra un sindaco siciliano che in questa difficile fase storica ed economica è molto esposto ed ha grandi responsabilità: sono certo che sapremo affrontare e vincere insieme le sfide del territorio che Pippo rappresenta e cura da sempre con dedizione”.

In Sicilia un nuovo sindaco targato Lega

In Sicilia c’è un nuovo sindaco targato Lega e si trova in provincia di Messina. Si tratta del primo cittadino di Antillo, Davide Paratore, che ha deciso di aderire al partito di Matteo Salvini. Paratore, che nei giorni scorsi ha incontrato lo stesso leader leghista e il segretario regionale Nino Minardo per sancire la sua adesione, saluta così Fratelli d’Italia e va ad accrescere il numero di amministratori locali che hanno aderito al Carroccio siciliano. Il suo addio al partito di Giorgia Meloni per l’adesione di diversi esponenti di Diventerà bellissima.

“Non si tratta di una scelta improvvisa – spiega il primo cittadino di Antillo – ma è la naturale evoluzione di un rapporto con il collega sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia che è anche il responsabile regionale enti locali della Lega, un partito che ha sempre dimostrato grande attenzione ai territori e ha saputo valorizzare gli amministratori locali”.