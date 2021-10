Visionate le immagini di videosorveglianza

Continua la caccia al pirata della strada che ha ieri ha investito l’agente della polizia municipale di 45 anni in servizio alla mezza maratona a Palermo, in via Bosio all’incrocio con via Margherita di Savoia. La sezione infortunistica del locale comando ha esaminato le immagini per risalire all’investitore che è fuggito. Ci sono alcuni particolari ed elementi che potrebbero far risalire all’identità del pirata ma in tal senso ci si sta muovendo nel massimo riserbo. Nel frattempo gli organizzatori dell’importante evento sportivo si stringono attorno alla vittima dell’incidente e all’intero comando.

La solidarietà

L’associazione sportiva dilettantistica Agex ed il suo presidente Nando Sorbello, organizzatori della Palermo International Half Marathon, esprimono massima solidarietà e vicinanza all’agente di polizia municipale investito ieri da un motociclista mentre garantiva il regolare svolgimento della gara. “All’agente formuliamo l’augurio di una pronta guarigione – ha detto Sorbello –, siamo vicini all’intero corpo dei vigili urbani che con grande professionalità ed impegno hanno sempre supportato l’organizzazione della manifestazione. Condanniamo con la massima fermezza comportamenti delinquenziali come quello di ieri e auspichiamo che il colpevole sia presto individuato per rispondere davanti agli organi competenti della sua riprovevole condotta”.

La gara a Palermo

Al netto di questo spiacevole episodio pronostici rispettati all’ottava edizione della Palermo International Half Marathon che si è corsa ieri mattina a Mondello. E che è stata risparmiata dal maltempo che in questi giorni ha colpito la città creando disagi anche nella borgata marinara, teatro dell’evento podistico che ha toccato anche la centrale via Libertà. Il burundese Olivier Irabaruta della Quercia Trentingrana tra gli uomini e l’italiana, Annalisa Di Carlo della Mega Hoppy Sport tra le donne, hanno vinto la kermesse valida quale seconda prova del Running Sicily-Coppa Conad. I due vincitori delle categorie maschili e femminili erano i favoriti della vigilia. Successo e decimo titolo italiano paralimpico della Mezza Maratona, invece, nella categoria T45 (atleti amputati) dell’atleta di Altofonte, Renato Adamo della Polisportiva Salemitana, mentre Vincenzo Amata dell’Amatori Sant’Agata ha conquistato il titolo italiano paralimpico nella categoria T12 (ipovedenti).