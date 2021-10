I due atleti del Burundi favoriti per la gara di domenica a Mondello

Presentata l’ottava edizione della gara che si correrà domenica 17 ottobre

L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice darà il via alla corsa che scatterà alle 8.15

Oltre 300 iscritti al momento, favoriti Onesphore Nzikwinkunda e Olivier Irabaruta

Tra le donne Annalisa Di Carlo ed Annalisa Locatelli possono dire la loro

Si assegna anche anche campionato italiano assoluto paralimpico di mezza maratona

Potrebbe parlare burundese l’ottava edizione della Palermo International Half Marathon che si correrà domenica prossima, 17 ottobre, a partire dalle 8.15 a Mondello. L’evento torna dopo la pausa forzata dello scorso anno a causa della pandemia.

Onesphore Nzikwinkunda e Olivier Irabaruta, infatti, sono gli atleti da battere. Entrambi già protagonisti in Sicilia: Nzikwinkunda ha vinto nel 2018 il Giro podistico di Castelbuono e nel 2019 si è piazzato terzo assoluto proprio nella Palermo International Half Marathon, valevole quell’anno per il titolo italiano; Irabaruta, dal canto suo ha recentemente vinto con la società di appartenenza, Quercia Trentingrana, i 5.000 metri della finale Argento dei campionati italiani per Società disputati poco meno di un mese fa proprio allo stadio Schifani delle Palme.

Sorbello “Possono battere il record della corsa”

Nando Sorbello presenta i due atleti favoriti che possono anche abbattere il primato della kermesse che appartiene al keniano Joel Maina Mwangi e risale al 2019. Il suo crono è stato di 1h02’29”. Ma c’è Idrissi terzo incomodo.

“Sono due atleti che possono battere il record della corsa – ha sottolineato Nando Sorbello, presidente dell’Asd Agex, storico organizzatore della gara – Nzikwinkunda e Irabaruta hanno nelle gambe un gran tempo, ma sono convinto che ci sarà battaglia con Mohamed Idrissi (reduce dal suo terzo successo domenica scorsa nella Mezza Maratona della Concordia) che può ben interpretare il ruolo di outsider e con Abdelkrim Boumalik, anche da over 50, rimane assai competitivo”.

La presentazione

La gara, in programma domenica 17 ottobre sul classico circuito tra le strade di Mondello Valdesi ed il centro città valida quale secondo tappa del Running Sicily-Coppa Conad, è stata presentata questa mattina nei locali dell’Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile di Palermo, sede del Centro per la Pastorale dello sport, turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi.

Si assegna anche campionato italiano assoluto paralimpico

Oltre al traguardo della Mezza Maratona, la Palermo International Half Marathon sarà valida anche per il campionato italiano assoluto paralimpico.

Roberta Cascio “Mondo paralimpico sempre presente”

“E’ una bellissima soddisfazione avere il campionato italiano a Palermo con atleti non vedenti ed amputati – ha sottolineato Roberta Cascio, vicepresidente regionale del CIP – il mondo paralimpico è sempre presente ed ha voglia di partecipare a queste manifestazioni. Sicuramente la pandemia aveva rallentato tutto il mondo sportivo, ora che siamo in un momento di ripresa, i nostri ragazzi hanno voglia di ricominciare ed i risultati li stiamo vedendo in tutti i campi”.

Iscrizioni ancora aperta

Oltre alla mezza maratona, domenica è in programma anche un traguardo sui 10,5 km. È ancora possibile iscriversi collegandosi al sito www.runningisicily.it.

Oltre 300 atleti di 14 nazioni

Finora sono oltre 300 gli atleti, in rappresentanza di 14 nazioni, che hanno assicurato la loro presenza. Il pettorale n. 1 è stato assegnato a Onesphore Nzikwinkunda, mentre il 2 ad Olivier Irabaruta.

L’arcivescovo di Palermo darà il via alla gara

A dare domenica alle 8.15 il via alla gara, sarà l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

“Siamo onorati della sua presenza – ha sottolineato Sorbello – siamo convinti che lo sport debba e possa fare molto soprattutto per quei ragazzi che hanno bisogno di esempi positivi. L’intero ricavato di una non competitiva sui 3 km., in programma sempre domenica, sarà devoluto in beneficenza alla Arcidiocesi a sostengo dei tanti progetti a favore di chi ha più bisogno”.

Le favorite tra le donne

Se Nzikwinkunda ed Irabaruta sono gli atleti da battere tra gli uomini, nelle donne la favorita è Annalisa Di Carlo. Fari puntati anche su Annalisa Locatelli che nel 2018 ricevette anello e richiesta di matrimonio dal fidanzato (adesso marito) proprio sul traguardo di Mondello. E a Mondello la Locatelli tornerà domenica per correre spingendo la carrozzella con la figlia nata nei mesi scorsi.

L’assessore Petralia “Straordinaria manifestazione”

“E’ una straordinaria manifestazione, una di quelle manifestazioni che nel 2020 è saltata, purtroppo, per la pandemia – ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Paolo Petralia – l’amministrazione comunale ha fortemente voluto e sostenuto la Palermo International Half Marathon, una gara di valore che porta anche un grande indotto sportivo e di turismo sportivo alla nostra città”.

Protocollo anticovid

La Palermo International Half Marathon si svolgerà nel pieno rispetto delle misure anticovid. Grazie alla collaborazione con l’associazione Medico Sportiva, guidata a Palermo da Beppe Virzì, gli atleti in gara sabato all’Antico Stabilimento Balneare potranno sottoporsi al tampone rapido (iniziativa in collaborazione con l’Asp di Palermo), mentre sabato l’azienda Villa Sofia-Cervello allestirà un punto vaccinale mobile aperto a tutti.