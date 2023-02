La struttura sorgerà in largo Gibilmanna

Una piscina da 33 metri con pontone per i tuffi annesso: questo è il progetto che riguarderà la zona di largo Gibilmanna, area del quartiere Borgo Nuovo di Palermo. Impianto che ha ricevuto un finanziamento da un milione di euro nell’ultima legge finanziaria varata dal Governo regionale, in seguito ad un emendamento presentato dal gruppo della Lega. Struttura che avrà un duplice obiettivo: da un lato riqualificare un’area ad oggi in stato di abbandono, dall’altro quello di porre una pezza ai disagi vissuti dalle società natatorie dell’impianto di viale del Fante, il quale sarà oggetto di chiusura in estate in seguito all’inizio dei lavori di ristrutturazione finanziati con i fondi del PNRR.

Figuccia: “Risolviamo problematiche dell’indotto natatorio”

A parlare del progetto sull’area di Borgo Nuovo è l’assessore allo Sport del Comune di Palermo Sabrina Figuccia. “Questo finanziamento rappresenta un’opportunità. L’impianto risolverà una problematica seria dal punto di vista dell’indotto natatorio. La piscina comunale di viale del Fante, a giugno, chiuderà per le opere di riqualificazione, finanziate con i fondi del PNRR. Avevamo pensato ad una soluzione temporanea. Ma abbiamo optato per un impianto più stabile, che ci permetterà di soddisfare le esigenze delle società, da un lato, e di riqualificare un’area di un quartiere popolare dall’altro. In merito alle tempistiche, spiega l’assessore, l’opera è già ad un buon punto. “Siamo abbastanza avanti nella fase di progettazione. Spero entro giugno di potere completare il pacchetto dei lavori“.

L’emendamento in Finanziaria

Uno stanziamento di risorse sull’area della V Circoscrizione che trae giovamento dal pacchetto di emendamenti presentato sulla legge finanziaria. Due, in particolare, quelli richiesti ed approvati dal deputato Vincenzo Figuccia. Uno prevede l’allocazione di risorse per l’adeguamento urbanistico di via Giovanni Evangelista di Blasi. L’altro riguarda appunto la previsione di un investimento da un milione di euro per edificare una nuova piscina comunale a Borgonuovo.

La riqualificazione di largo Gibilmanna

Un’area, quella di largo Gibilmanna, sulla quale eravamo stati ad aprile 2022. Strutture ad oggi in stato di abbandono e più volte danneggiate dai vandali, rimaste vittime, fra l’altro, di un continuo abbandono di rifiuti. Fatto segnalato ai nostri microfoni, al tempo, dai rappresentanti dell’associazione ComPa.