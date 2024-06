La struttura ospiterà le attività fino alla fine dei lavori in viale del Fante

Adesso c’è l’ufficialità. Le attività di atleti e società sportive della piscina comunale di Palermo saranno trasferite all’interno dei locali del centro commerciale Conca d’Oro. La Giunta Comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla ha infatti varato la delibera con cui vengono autorizzati gli interventi di realizzazione dell’impianto all’interno delle aree di fondo Patti. Opere rese fattibili da una convenzione risalente addirittura al 2009 e sottoscritta allora dalla ditta immobiliare Malù SpA.

Dal 18 giugno stop alle attività in viale del Fante

La struttura sorgerà con l’obiettivo di fornire agli stakeholder cittadini (atleti e società sportive) uno spazio in cui potere proseguire le attività, almeno fino al completamento del cantiere negli spazi di viale del Fante. Lavori di riqualificazione finanziati con fondi PNRR e che dovrebbero durare circa due anni. A tal proposito, ricordiamo che il Comune di Palermo ha già comunicato lo stop alle attività sulla piscina scoperta a partire dal 18 giugno. Quello sulla piscina coperta dovrebbe arrivare invece a luglio.

I problemi al Pallone di Italia ’90

Un via libera che risolve definitivamente un problema che aveva tenuto con il fiato sospeso atleti e società sportive. Come è noto, l’impianto sportivo temporanea sarebbe dovuto nascere all’interno dell’ex Pallone di Italia ’90. Il Comune avviò tutti i controlli di rito e le attività di bonifica. Poi però, in sede di avanzo vincolato, da Palazzo delle Aquile l’assessore Alessandro Anello e il sindaco Roberto Lagalla si resero conto dell’eccessiva onerosità del progetto portato avanti dall’ex componente della Giunta Sabrina Figuccia. Così si è ripiegato sulla soluzione relativa al centro commerciale Conca d’Oro.

Lavori eseguiti dal gruppo Zamparini

Ad occuparsi degli interventi sarà il gruppo imprenditoriale di Andrea Zamparini, figlio dell’ex presidente del Palermo. La struttura, di 825 metri quadrati, avrà una profondità di due metri e permetterà lo svolgimento di gare ed allenamenti di atleti e società sportive. L’impianto sarà polivalente, comprendendo al suo interno non solo la piscina comunale provvisoria ma anche una palestra ed alcuni campi per altre discipline.

Lagalla: “Data risposta alla città”

“La soluzione alternativa trovata dall’amministrazione sulla costruzione di una nuova piscina arriva a seguito di un lungo e intenso percorso. Abbiamo voluto dare una risposta alla città e alle società sportive, contestualmente ai lavori finanziati con fondi Pnrr che si stanno effettuando nell’impianto di viale del Fante. Ringrazio gli assessori coinvolti e la società di Andrea Zamparini per l’accordo trovato che permetterà di realizzare un impianto che, oltre al valore strettamente sportivo, ha un anche un’importante valenza sociale per la città”, afferma il sindaco Roberto Lagalla.