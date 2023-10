L'assessore Orlando: "Vigiliremo su rispetto dei tempi dei lavori"

Due anni per vedere i frutti dei lavori che saranno condotti all’interno della piscina comunale di Palermo. Ad annunciarlo è il Comune che, tramite una nota dell’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando, ha fissato le tappe degli interventi finanziati con i fondi del PNRR. Parole che arrivanno a qualche giorno di distanza dal sopralluogo condotto dalla consigliera comunale di “Oso” Giulia Argiroffi e che ha palesato le criticità della piscina scoperta e dei relativi servizi annessi, bagni e docce su tutti. Due i progetti di manutenzione straordinaria da eseguire sull’impianto di viale del Fante. Uno riguarda la piscina coperta, mentre l’altro interessa la realizzazione della tribuna e dei relativi servizi sulla vasca scoperta.

I lavori da condurre alla piscina comunale

Il primo progetto riguarda la realizzazione della tribuna e dei servizi annessi per la piscina scoperta. Il 4 settembre scorso è stato avviato in via d’urgenza l’appalto integrato (progettazione esecutiva + lavori). Il termine ultimo per la conclusione degli interventi è stato fissato entro gennaio 2026, con una riduzione dei tempi previsti da 730 a 635 giorni. Ciò per rientrare nei limiti fissati dalla normativa europea a proposito dei progetti finanziati con fondi del PNRR, che devono necessariamente concludersi in tutte le loro parti entro giugno 2026. Il secondo invece interesserà l’impianto al chiuso, dove attualmente giocano e si allenano tutte le società sportive natatorie. Il 27 settembre, secondo quanto comunica il Comune, è partito l’applto integrato relativo all’intervento di recupero strutturale della piscina comunale coperta. In questo caso, il termine fissato per la fine dei lavori è quello di aprile 2025. Data fino alla quale le società e gli atleti coinvolti si sposteranno nell’impianto provvisorio da realizzare all’interno dell’ex sala stampa di Italia ’90, meglio conosciuto come Pallone.

“Si tratta – dichiara l’assessore Salvatore Orlando – di interventi che consentiranno di dotare la città di impianti adeguati e fruibili per la cittadinanza e che vedranno, comunque, il costante impegno dell’Amministrazione per il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e per limitare, con la collaborazione delle imprese affidatarie, le problematiche legate alla cantierizzazione del progetto sul territorio cittadino e sulle attività sportive”. Opere che, come è noto, sono inserite anche all’interno del piano triennale delle opere pubbliche. Atto votato in Consiglio Comunale a luglio e che ha dettato la linea sulla futura esecuzione degli interventi.