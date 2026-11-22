Dopo oltre due anni e mezzo di attesa, disagi e cantieri, Palermo riabbraccia finalmente uno dei suoi impianti sportivi più importanti. Da ieri, sabato 21 novembre, la piscina è riqualificata e le due vasche della piscina comunale di viale del Fante sono di nuovo nella disponibilità del Comune riconsegnate dall’impresa che ha concluso i lavori

Un intervento strategico, finanziato con oltre 16,7 milioni di euro – risorse intercettate attraverso i fondi del PNRR durante la precedente amministrazione comunale guidata da Leoluca Orlando e poi portate a compimento dall’attuale esecutivo – che punta a trasformare la struttura in un polo di eccellenza, allineando la città agli standard nazionali ed europei.

Operatività reale: cosa succede adesso tra atleti e cittadini

Nonostante la consegna formale dell’impianto, il ritorno alla normalità non sarà immediato per tutti. Per vedere i semplici cittadini e gli appassionati di nuoto libero tornare in vasca bisognerà infatti attendere ancora: l’apertura al pubblico è prevista soltanto per i primi mesi del 2027.

Al momento, l’operatività della struttura sarà limitata esclusivamente all’attività agonistica e agli allenamenti. Come annunciato dall’assessore allo Sport, Alessandro Anello, da lunedì 23 novembre prenderà il via una fase sperimentale riservata direttamente alle società sportive. Questo periodo di “rodaggio” servirà a testare sul campo il funzionamento dei nuovi impianti, verificare i servizi e ottimizzare l’organizzazione logistica prima della riapertura a pieno regime, mentre resta ancora aperto il nodo relativo al modello definitivo di gestione dell’impianto.

I dettagli dell’intervento

L’opera di ristrutturazione ha interessato in modo profondo sia la piscina scoperta che quella coperta, con l’obiettivo di garantire funzionalità, capienza e sicurezza:

Piscina scoperta: È stata realizzata una nuova tribuna esterna da 385 posti, affiancata da nuovi spazi verdi accessibili, spogliatoi dedicati, accessi separati per atleti e pubblico, due nuove torri faro e un parcheggio completamente riqualificato.

Piscina coperta: Con un investimento specifico di circa 5,3 milioni di euro, l’area al coperto è stata oggetto di un recupero strutturale e impiantistico, con l’adeguamento alle normative CONI, il rifacimento dell’impianto di filtrazione e l’installazione di un moderno sistema di ventilazione a servizio sia della vasca che della palestra.

Il commento dell’amministrazione

“Oggi consegniamo alla città molto più di un impianto sportivo rinnovato: restituiamo una struttura di straordinario valore, che si candida a essere una delle più importanti d’Italia e d’Europa”, ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel dialogare con la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per individuare un modello di gestione virtuoso.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando: “Abbiamo restituito alla città un impianto completamente rinnovato, con caratteristiche di assoluto prestigio”. Segnali positivi anche dal Consiglio comunale, con Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, che ha definito la consegna della struttura un “risultato fondamentale per il rilancio dello sport in città”.