La pista di pattinaggio del giardino inglese “negata” alle associazioni per un torneo, mentre è stata concessa per un’altra manifestazione che, secondo una lettera mandata direttamente al sindaco di Palermo Roberto Lagalla, avrebbe avuto meno diritto di averla.

Una missiva pesante e con accuse ben precise, quella mandata dal presidente del comitato regionale Fisr Sicilia, Massimiliano Trovato. Già in passato c’erano stati contri, e anche molto accesi, per la concessione della pista, con anche diversi traslochi, accuse e ripicche.

La lettera

“Denunciamo un’ incongruenza in merito al rilascio delle autorizzazioni con riferimento all’evento che si terrà giorno 8 ottobre 2023 presso la pista di pattinaggio del Giardino Inglese. Come da locandine affisse davanti all’impianto e dalla pubblicità sui social lo scrivente apprende che ci sarà una manifestazione patrocinata dalla circoscrizione, organizzata dalla ASD SIC presso la Pista del Giardino Inglese”, scrive Trovato.

“Considerato che, dopo essere state malamente cacciate fuori dall’impianto nel mese di Dicembre, finalmente nel mese di febbraio le ASD che si allenano di consuetudine presso la pista di pattinaggio del Giardino Inglese hanno potuto riprendere gli allenamenti, soggiacendo però a diverse condizioni quali l’interdizione degli spogliatoi e di tutti e 4 i bagni (in quanto dopo sopralluoghi della Sovrintendenza e del Coime sono stati dichiarati inagibili), mancanza di personale e addetti alle pulizie , i quali sono stati dislocati presso lo stadio delle palme perchè impossibilitati a rimanere in loco a causa dell’ inagibilità del locale addetto

(condizione che ha più volte costretto gli allenatori a provvedere essi stessi alla pulizia della pista per renderla fruibile e senza rischi agli atleti), diniego di poter organizzare eventi, manifestazioni, gare, e spettacoli di fine anno sportivo, provvedere all’installazione di un bagno chimico a spese delle Associazioni stesse, oltre al pagamento del canone di usufrutto orario, senza il quale non sarebbe stato concesso l’utilizzo della pista”.

“Premesso quanto sopra e considerato che alla ASD Starletskate è stato fatto diniego scritto di organizzare per conto del Comitato Regionale FISR Sicilia un Trofeo di Promozione presso la pista di pattinaggio del Giardino Inglese perchè, cito testualmente stralcio della mail inviata dall’ufficio Sport in risposta alla richiesta – continua Trovato -. “La pista di pattinaggio Piersanti Mattarella ex Giardino Inglese in atto non è funzionale per ospitare una manifestazione” (datata 6 Giugno 2023), sia alla ASD Starletskate che alla ASD S.C. Mediterraneo è stato fatto assoluto diniego di organizzare le consuete feste di fine anno con spettacolo Finale per le ragioni di cui sopra, alla ASD Roller Academy è stato impedito, nel mese di settembre appena trascorso, di Iniziare gli allenamenti finché la ditta che si occupa dell’installazione del bagno chimico non avesse provveduto alla reistallazione dello stesso dopo la pausa estiva;

Perchè autorizzare l’open day?

Trovato continua: “Ci si chiede come sia possibile autorizzare una manifestazione open Day nello stesso impianto (ad una associazione che peraltro non opera neanche all’interno della struttura durante l’anno), considerato che le condizioni dello stesso allo stato attuale non sono purtroppo mutate dal mese di febbraio in quanto i lavori di ripristino, nonostante siano stati stimati in pochi giorni di lavoro, ancora non sono stati effettuati.

La scelta di favorire una Associazione o un evento in particolare a scapito delle Associazioni Regolarmente affiliate alla nostra Federazione rammarica non poco il CR Sicilia che insieme alle ASD Affiliate opera per lo sport e per i ragazzi tutto l’anno a 360 gradi”, conclude il presidente Fisr Sicilia.

