Stretta su venditori abusivi e persone moleste

Presidio fisso della polizia municipale ai Quattro Canti, nel cuore di Palermo. Ed altre due pattuglie mobili sorveglieranno i due assi principali, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. L’amministrazione comunale vuole dare una stretta contro gli abusivi ma anche contro persone moleste per garantire la sicurezza in una zona estremamente turistica frequentata tanto dai palermitani che da visitatori da altre città e paesi.

Anello ha incontrato associazioni guide turistiche

Ai Quattro Canti sarà attivo un presidio fisso della polizia municipale per garantire più sicurezza ai turisti e per contrastare gli ambulanti e gli artisti di strada segnalati come molesti. Altre due pattuglie mobili vigileranno invece sugli assi principali di corso Vittorio Emanuele e via Maqueda”. Lo dichiara l’assessore al turismo Alessandro Anello al termine della riunione di ieri mattina negli uffici di via Scannaserpe insieme con il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello per ascoltare le richieste dei rappresentanti delle associazioni delle guide turistiche.

“Nei prossimi giorni – continua l’assessore Anello – interverremo in sinergia con l’assessore al traffico Dario Falzone e l’assessore al verde e igiene ambientale Pietro Alongi per risolvere altre criticità segnalate, a partire dagli stalli di taxi, apecar e carrozze con i cavalli. E ancora, sui punti di carico e scarico delle merci e dei turisti nell’area pedonale. In collaborazione con la Rap interverremo inoltre per potenziare il piano ordinario di pulizia delle strade”.

Le richieste dei rappresentanti delle guide turistiche sono contenute in un documento firmato da Marina Di Gristina (presidente AGT) insieme con Giovanni Masaniello (presidente FGS), Massimo Saccone (vicepresidente GTA), Barbara De Gaetani (delegata GTA), Antonella Buscemi (presidente GTI) e Angela Vassallo (presidente provinciale Federagit).

Cento nuovi agenti della polizia municipale in città, approvato l’emendamento

“L’approvazione in Commissione Affari istituzionali e Giustizia della Camera dell’emendamento al ddl sicurezza che prevede l’assunzione di 100 nuovi agenti della Polizia municipale è un ulteriore passo in avanti per il potenziamento del Corpo dei vigili urbani che da anni soffre di carenze di organico. Ringrazio il Governo nazionale per l’attenzione nei confronti di Palermo e l’impegno dell’Onorevole Varchi che sta sostenendo questa azione. La misura è un nuovo riconoscimento degli sforzi sotto il profilo finanziario del Comune che ha da poco prorogato il progetto per il potenziamento orario a 35 ore di 120 vigili urbani, in attesa di definitivo passaggio a full-time, una volta approvato il Rendiconto 2023 in Consiglio comunale”. Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla.