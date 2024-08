Nove carrozze sequestrate a “vetturini abusivi”. Questo il bilancio del Comune di Palermo che nelle scorse settimane ha iniziato un vero e proprio giro di vite anche in salvaguardia del benessere animale.

Solo ieri l’ultimo sequestro con l’intervento della polizia municipale. Arriva quindi il plauso della associazioni animaliste della città Ada Palermo, Lida Palermo, Felici nella Coda Onlus, I canuzzi di marzia e Maria onlus, Anima legale APS, Balzoo Palermo, Rifugio lo scodinzolo, Sos primo soccorso, Enpa Palermo, Lega del cane Palermo e Leal Palermo.

La nota, “C’è ancora una lunga strada da percorrere”

Tali associazioni hanno diffuso una nota: “Noi associazioni animaliste possiamo ritenerci soddisfatte dato che si tratta della nona in pochi mesi colpendo la grande fetta “dei vetturini abusivi” presenti nel territorio di Palermo. La strada da fare è ancora lunga rispetto agli standard che ci siamo prefissati di concerto all’Amministrazione Comunale grazie ai tavoli tecnici con l’assessore Fabrizio Ferrandelli, certo è che rispetto al nulla cosmico degli scorsi anni otteniamo se pur con difficoltà buoni risultati”.

Prodotto regolamento comunale e linee guida

Le organizzazioni animaliste proseguono: “Il dialogo e l’operatività di questi quattro mesi grazie all’assessore Ferrandelli hanno prodotto un regolamento comunale e delle linee guida al benessere animale che verranno vagliate in giunta nei prossimi giorni”.

Attesa per un tavolo tecnico con prefettura

“Attendiamo un tavolo tecnico in prefettura poiché siamo realisti ed il corpo della polizia municipale se non affiancato da carabinieri e guardia di finanza non riuscirà ad eliminare il fenomeno dell’abusivismo, siamo però fiduciosi. Pensare di volere schierare l’intero corpo di polizia municipale per il controllo dei vetturini, è soltanto un modo per creare confusione attraverso i social”.

Al fianco di Ferrandelli

“Qualunque tentativo di sminuire ed offuscare il grande lavoro messo in campo negli ultimi quattro mesi e dall’inserimento dell’assessore Ferrandelli rimbalza contro un muro di gratitudine dei palermitani e delle associazioni che affiancheranno l’opera meritevole e instancabile di Fabrizio. Ogni giorno le associazioni animaliste locali in modo costante interloquiscono con la sala operativa dei vigili urbani per segnalare anomalie ed irregolarità presunte chiedendo supporto. A supporto dell’amministrazione comunale anche gli studi dell’associazione Animal Horse protection e del suo presidente Sonny Richichi che dialoga con l’assessorato al benessere animale sin dai primi giorni dell’insediamento dell’assessore Ferrandelli”.

“Per la prima volta Comune affronta problema delle carrozze”

Ed inoltre: “Andiamo avanti con i nostri programmi condivisi per la prima volta con l’Amministrazione Comunale lasciando show e beceri teatrini ad altri. Per la prima volta il Comune di Palermo attraverso un suo Assessore affronta il problema delle carrozze. Pretestuoso un attacco contro chi ha dato prova attraverso i fatti di volere cambiare rispetto a prima. Acqua per i cavalli, un corso di formazione a cura di Asp, controlli, un’ordinanza che toglie il vincolo della temperatura ed imposta uno stop orario e sequestri ne sono dato inconfutabile. Le carrozze trainate dai cavalli per il divertimento di turisti sono ormai anacronistiche è una professione ormai superata. Carrozze e ‘gnuri’ come i loro racconti folcloristici potrebbero essere ammirati in ‘musei’ senza causare sofferenza ad esseri senzienti”.