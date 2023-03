Ai campionati di Rimini si impone anche Roberto Armetta

E’ un 41enne della provincia Palermitana il secondo piazzaiolo più veloce al mondo. Si tratta di Duilio Roberto Armetta, 41 anni di Carini, impiegato come “mastro” in una pizzeria di Terrasini. Armetta è riuscito in tempi quasi record ad allargare i panetti che poi vengono conditi e infilati nei forni per la cottura.

I campionati di Rimini

Il “pizzaiolo veloce” Armetta ha partecipato ai campionati mondiali di pizza a Rimini che si sono conclusi in questi giorni. Il mastro è tesserato con l’Apw atletic pizza di Mazara del Vallo, società che si è imposta anche in altre categoria. Nello specifico Armetta ha gareggiato nella sezione dei pizzaioli più veloci nell’allargare 5 dischi di pasta. Il 41enne è stato il secondo più veloce nel maneggiare e modellare i dischi da circa 200 grammi ciascuno.

“Fiero di tutti”

A parlare con entusiasmo del risultato ottenuto è Piero Asaro della società Apw. “Fiero di ognuno di voi, non solo per chi si è classificato. Ma soprattutto per coloro che durante il percorso professionale sono riusciti a raggiungere l’obiettivo di partecipare ad una manifestazione così importante come il campionato del mondo di pizza. Complimenti alla mia squadra, una vera e propria famiglia”. I complimenti quindi non solo al pizzaiolo veloce Armetta, ma anche a tutti gli altri partecipanti.

Il campione della “rianata”

L’affermazione di Armetta non è l’unica soddisfazione della società mazarese. Luciano Dado, altro mastro del gruppo, si è laureato campione del mondo di pizza con il locale Vizi da Re di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Ha conquistato il “Beer&Food Attraction” edizione del 2023 a Rimini. Il capitano della brigata dei pizzaioli di Vizi da Re ha portato in scena la rivisitazione della più conosciuta “rianata siciliana”. È nella scelta degli ingredienti, nella loro trasformazione e nel connubio con la birra, che la classica “rianata” si erge a simbolo di rinascita di una terra fatta di eccellenze, orgoglio, passione e pura identità.

