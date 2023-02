Al campionato di Rimini primeggia Luciano Dado

Luciano Dado è campione del mondo di pizza con il locale Vizi da Re di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Insieme hanno conquistato “Beer&Food Attraction” edizione del 2023 a Rimini. Il capitano della brigata dei pizzaioli di Vizi da Re ha portato in scena la rivisitazione della più conosciuta “rianata siciliana”. È nella scelta degli ingredienti, nella loro trasformazione e nel connubio con la birra, che la classica “rianata” si erge a simbolo di rinascita di una terra fatta di eccellenze, orgoglio, passione e pura identità.

Gli ingredienti tutti di qualità

Il gioco di sapori profumi e consistenze sono come un itinerario. Ecco cosa ha permesso a Luciano di laurearsi campione mondiale di pizza. Si parte dall’impasto che sorregge ed incornicia tutti gli ingredienti, realizzato con il grano antico nobile Perciasacchi. Si scorge il rosso-arancio dei tramonti con il pomodoro di Pachino rosso e giallo in salsa, secco e in polvere. Ci sono poi le acciughe di Aspra che ricordano la sapidità del mare che bagna le nostre coste. Ed ancora le cipolle di Partanna caramellate, che idealmente riportano nel cuore dell’entroterra insieme all’olio extravergine di oliva Nocellara del Belice. In aggiunta la marmellata di olive Giarraffe. All’interno anche la fonduta di vastedda del Belice, le foglie di cappero di Pantelleria e la crema di sesami tahini di Ispica. Ed infine una pioggia di profumo tradizionale con l’origano di Mazara del Vallo.

Tradizione rivisitata nei tempi di oggi

“Sono felicissimo di aver ricevuto questi due titoli, una grande emozione che ripaga di tutti i grandi sacrifici svolti durante i diversi anni di lavoro – dichiara Luciano Dado -. Passione, amore e professionalità sono gli ingredienti principali che mi hanno permesso di portare a questa prestigiosa gara tutti i profumi e i sapori della mia terra, secondo una tradizione rivisitata in chiave contemporanea”.

I due premi conquistati

Si sono conquistati così Luciano Dado, Giampaolo Caruso e tutto lo staff di “Vizi da Re” italian restaurant due titoli mondiali. Il primo posto nella categoria “Mistery box” e il secondo posto nel podio più rinomato della categoria “Pizza e Birra” nel campionato mondiale di pizza riminese. “Sono orgoglioso che insieme a Giampaolo, Luciano e al mio staff di Vizi da Re – afferma il direttore Paolo Torrente – abbiamo portato in alto il nome ed il valore di una città intera.- Grazie all’impegno, la dedizione, la costanza e la professionalità che sono gli ingredienti principali per sfornare la migliore imprenditoria siciliana e sorseggiare idee e progetti che gustano di futuro”.

Pizze dall’anima contemporanea

A lui si uniscono le parole dell’altro patron di “Vizi da Re”, Emmanuele Ciaccio. “Un premio – dice – che per noi rappresenta un grande successo e ripaga di tutto l’impegno profuso ogni giorno per soddisfare e coccolare il cliente. Tutto ciò attraverso un’offerta gastronomica di assoluta qualità con materie di prime di eccellenza. Questo è reso possibile anche grazie al nostro pizzaiolo Luciano Dado che con la sua maestria riesce a creare pizze uniche dall’anima contemporanea”.

