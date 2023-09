È il nono anno consecutivo, Cottone “Riconoscimento a nostra passione”

“Abbiamo seminato bene e arrivano i frutti di un lavoro di squadra che è figlio della passione e dell’amore per il nostro mestiere”. Antonio Cottone, a Napoli per ricevere il premio insieme ai fratelli Roberto e Marcello, commenta così la notizia che per il nono anno consecutivo, la pizzeria palermitana “La Braciera” ha ottenuto i prestigiosi “Tre spicchi” del Gambero Rosso.

La Braciera nella Guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso

E così “La Braciera” sarà presente anche nella prestigiosa Guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso insieme ai marchi italiani più qualificati. La manifestazione si è svolta al Palazzo dei Congressi della Mostra d’Oltremare a Napoli.

Nuovo riconoscimento per la pizzeria palermitana

Il nuovo riconoscimento va ad aggiungersi al buon piazzamento ottenuto appena qualche settimana fa nella tradizionale classifica stilata da “Top 50 Pizza” e che conferma la leadership siciliana de “La Braciera”: mai nessuno in Sicilia è riuscito a ottenere nove “spicchi” consecutivi.

Cottone “Risultato che si racchiude nella nostra affidabilità”

“Tutto questo lo racchiuderei in una parola: affidabilità – spiega Cottone, emozionato – . Nel corso degli anni sono cambiate tante cose ma non è mai cambiata la qualità proprio perché alla base di tutto c’è la passione e lo studio. I nostri clienti sanno che, da un anno all’altro, potranno gustare nuove specialità ma che troveranno sempre la stessa atmosfera familiare e la adeguata professionalità nella preparazione del cibo, nel servizio ai tavoli e nella qualità delle materie prime, senza tralasciare la carta dei vini, degli oli e delle birre”.

Il panorama siciliano

Cottone dedica comunque uno sguardo al panorama siciliano. “Ogni anno che passa si alza il livello, sono tante le pizzerie dell’isola che investono in qualità e questo è un dato di fatto che, da addetto ai lavori, sottolineo con grande favore: la concorrenza è stimolante e a beneficiarne – in fin dei conti – è tutta la Sicilia perché certi riconoscimenti hanno anche un valore di richiamo turistico”.