Calcio

La notizia adesso è ufficiale. I playoff di serie B sono rinviati a causa del deferimento con possibile penalizzazione del Bari (la decisione del tribunale federale nazionale è stata anticipata dal 1 giugno al 25 maggio).

Il Palermo giocherà la semifinale d’andata il 6 giugno contro la vincente tra Venezia e Perugia che giocheranno il 3 giugno (partita secca). Il Palermo scenderà in campo per il ritorno il 10 in casa.

Il Palermo sta recuperando i suoi giocatori migliori . Si sono allenati in gruppo Andrea Accardi, Giuseppe Bellusci ed Ilija Nestorovski che saranno quindi disponibili per l’andata. Allenamento differenziato e fisioterapia per Ivaylo Chochev, Igor Coronado e Josip Posavec. Coronado dovrebbe essere pronto per il match del 6 giugno.