Il Pnrr è un oggetto misterioso. Parola di Marco Zambuto, assessore regionale agli Enti Locali. Zambuto , intervenuto a Casa Minutella, ha spiegato il perchè gli enti territoriali fatichino a ingranare. Il problema, secondo il componente del governo presieduto da Nello Musumeci è alla radice. “Il Pnrr è ancora veramente da definire. Questo dipende dal fatto che vi è stata una programmazione da parte dello Stato. Però, non ha tenuto in considerazione gli enti territoriali. Oggi si s0ta partendo con tutti questi avvisi e bandi. C’è la corsa da parte di tutti gli enti territoriali a essere in tempo per riuscire a recuperare queste risorse”.

Comuni senza personale, si rischia di perdere i fondi europei

I Comuni, però sono disarmati. Non c’è personale a sufficienza per affrontare la mole di documenti da presentare per partecipare ai bandi del Pnrr. La Regione sta provando a mettere una pezza. Zambuto ha ricordato che 83 esperti sono stati già reclutati dall’amministrazione regionale. Il loro compito è assistere i Comuni siciliani in questa difficile sfida con la burocrazia targata Pnrr. Altri 300 esperti andranno a infoltire le fila del personale a disposizione dei comuni per portare avanti le progettualità connesse ai fondi della ripartenza post covid.

L’esponente della giunta Musumeci annuncia l’ennesimo intervento: “Volevo anche aggiungere un ulteriore misura che uscirà dal dall’Ufficio Speciale di progettazione della Presidenza della Regione siciliana. E’ il cosiddetto fondo di progettazione. In pratica, sarà pubblicato un avviso con il quale la Regione Siciliana chiederà ai comuni quali esigenze hanno rispetto appunto alla realizzazione di progetti esecutivi di ingegneria. La Regione Siciliana si farà carico di questi progetti, attraverso l’affidamento a studi di ingegneria. Questo consentirà ai Comuni la partecipazione ai bandi. Anche questa misura uscirà a breve ed è un ulteriore segnale di sostegno e soprattutto di attenzione nei confronti dei comuni per non perdere le risorse del Pnnr.

