L’azienda Palermitana dovrà sborsare quasi 2,5 milioni

Condannato al risarcimento il Policlinico di Palermo. Dovrà liquidare quasi 2 milioni e mezzo di euro a una ventina di propri dipendenti per aver applicato un contratto sbagliato. Così ha stabilito la corte d’appello del tribunale civile di Palermo. I dipendenti, con questa sentenza in tasca, hanno avanzato decreto ingiuntivo e l’azienda ha deliberato l’esborso. Ma incombono anche altri due contenziosi similari per tipologia e la cifra potrebbe quindi lievitare.

Il contratto errato

In pratica il Policlinico di Palermo avrebbe applicato un contratto errato e per questo condannato in tribunale. Per l’esattezza ha utilizzato il contratto universitario e non quello sanitario, che invece è più oneroso. I dipendenti hanno quindi avanzato ricorso e hanno vinto nei due gradi di giudizio. Il surplus viene riconosciuto per gli anni che vanno dal 2014 al 2020, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia. In prescrizione invece gli anni antecedenti. Comunque un bel gruzzoletto per gli impiegati per i 20 tra funzionari amministrativi, di biblioteca e di elaborazione dati in servizio. Ben 2,4 milioni di euro di pregressi stipendi non liquidati dovranno essere spalmati tra loro.

Per l’azienda prospettive pesanti

Ad emergere però che ci sarebbero altri due contenziosi in atto con il personale in servizio. Il quadro appare essere sostanzialmente lo stesso, vale a dire contratti meno onerosi applicati illegittimamente. Di parla in questo caso di un’altra sessantina di dipendenti della struttura ospedaliera. Già il perito nominato dal tribunale avrebbe accertato delle differenze retributive da erogare pari a quasi 5 milioni di euro. Entro dicembre attesa la sentenza e appare difficile in questo contesto che la cifra possa ridursi.

Situazione in evolversi

Quindi complessivamente per le tre cause si parlerebbe di un sborso pari a 7 milioni di euro. In atto c’è un’interlocuzione con la Regione per verificare il da farsi. Possibile che si possa tentare la strada della conciliazione per evitare che il Policlinico si ritrovi una cifra enorme da dover sborsare.

