“È necessario che l’Assemblea Regionale Siciliana approvi rapidamente il Disegno di legge recante “Norme riguardanti Enti locali” un testo che recepisce la normativa nazionale con misure volte a rafforzare la presenza delle donne, nonché la parità di genere nelle giunte e, più in generale, in tutti gli organi collegiali non elettivi di comuni e province”.

A dirlo è Ignazio Messina Portavoce nazionale di Noi Moderati che interviene sulle vicende siciliane richiamando l’attenzione sugli Enti Locali.

Norma attesa dalle donne e dalla politica in genere

“Una norma – prosegue Messina – che la Regione Siciliana e tutte le donne in politica attendono da troppo tempo. In qualità di Vicepresidente Nazionale di ANCI e portavoce di Noi Moderati esprimo soddisfazione per un primo passo fatto grazie all’approvazione in I Commissione di un emendamento promosso da deputate di tutti gli schieramenti. Auspico una rapida approvazione del testo senza modifiche che ne stravolgano il senso politico e culturale”.

Misure di buon senso

“Approvare – conclude Messina- un testo contente una misura importante e di buon senso come questa dovrebbe essere una battaglia trasversale che ha, come unico obiettivo, portare la Sicilia al passo con il resto del Paese, garantendo a tutte le donne che ricoprono un ruolo istituzionale o vogliono intraprendere un percorso politico, pari trattamento con le colleghe del resto d’Italia.”