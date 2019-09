Il 17 settembre alle 15,30, al convento dei Frati minori a Baida

Sarà la responsabile nazionale Politiche di genere di Cisl Fp Maria Rosa Caporali a tenere un seminario sugli istituti contrattuali della Pubblica Amministrazione di recente introduzione. L’appuntamento è per domani, martedì 17 settembre, alle 15,30, al convento dei Frati minori a Baida (Pa).

Con il recente rinnovo contrattuale nei vari settori della Pubblica Amministrazione sono stati inseriti alcuni istituti contrattuali utili per poter meglio attivare Politiche di solidarietà, di lotta alle molestie e di conciliazione vita-lavoro.

“Il sindacato Cisl Fp, sempre presente e attiva su tali tematiche – scrive in una nota – stigmatizza l’importanza di portare a conoscenza non solo gli strumenti ma anche la loro applicazione per meglio realizzare politiche di pari opportunità, di conciliazione vita-lavoro e di contrasto alle varie forme di discriminazione. In questo percorso di devono armonizzare i compiti dei Comitati Unici di garanzia e degli Organismi paritetici dell’innovazione di recente introduzione. La formazione su questo tema serve per approfondire insieme i migliori approcci per realizzare un migliore clima nelle relazioni, improntato alla ricerca del benessere organizzativo e lavorativo”.