I controlli saranno effettuati anche domani

Gli agenti di polizia e i vigili urbani questa mattina hanno eseguito controlli nel mercato di Ballarò dove era stata segnalata la presenza di attività commerciali non in regola rispetto al decreto Conte sull’emergenza Coronavirus.

Nel corso dei controlli è stato verificato il rispetto delle distanze di sicurezza e controllato che tutti i commercianti fossero in regola con le ordinanze regionali e nazionali. In alcuni casi sono stati distanziati i clienti in attesa davanti alle botteghe aperte. Nel corso dei controlli non sono state riscontrate grosse infrazioni.

“Quando la pandemia sarà risolta – afferma in una nota il consigliere comunale della Lega Igor Gelarda – bisognerà ripensare a un mercato di Ballarò che non perda le sue caratteristiche storiche specifiche. Ma che venga concretamente aiutato a rinascere, a essere riqualificato. Per diventare una eccellenza nell’alveo della legalità e del sostegno ai mercatari e a coloro che vivono in quella zona. E non come è stato fatto fino ad oggi solo con inutili parole, considerato lo stato di degrado in cui oggi oggettivamente vive oggi il mercato”.