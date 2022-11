Era intervenuto per difendere un passante in via Lincoln

Interviene e sventa una rapina ad un passante in via Lincoln a Palermo viene colpito alla testa con una pistola che gli provoca una ferita. E’ quanto successo a un poliziotto libero dal servizio che sentendo le urla di un passante minacciato da un uomo si è diretto verso il rapinatore. Quest’ultimo ha cercato di fuggire, ma l’agente di polizia è riuscito a bloccarlo. Poi però si è dovuto arrendere quando, dopo una colluttazione ha ricevuto il colpo alla testa, si è accorto di perdere sangue dalla testa.

Soccorso per la ferita

Il poliziotto era riuscito a sventare la rapina, ma è stato costretto al ricovero in ospedale. I sanitari del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso del policlinico. E’ stato sottoposto ad una tac che ha escluso il trauma cranico. I medici gli hanno suturato la ferito e dimesso con 15 giorni di prognosi.

Altre due rapine a Palermo sventate a gennaio

Nel gennaio scorso altre due rapine sempre a Palermo furono sventate. Un colpo fu tentato nel supermercato Paghi Poco in via Messina Marine. Due uomini, con il volto coperto dalle mascherine, entrarono puntando dritti verso le casse. I dipendenti reagirono iniziando ad urlare e ostacolando i rapinatori che sono fuggiti senza bottino e a piedi. Il giorno prima un uomo era entrato armato di taglierino in una farmacia in corso dei Mille. Qui a mettere in fuga il rapinatore è stato un cliente che si trovava in fila per acquistare i medicinali.

Il riconoscimento al carabiniere

Lo scorso giugno un importante riconoscimento è stato dato al brigadiere dei carabinieri il palermitano Michele Lo Verde. Il suo gesto eroico di sventare una rapina in un supermercato è diventato un simbolo per i valori dell’Arma. A Messina, nel corso delle celebrazioni per ricordare i 208 anni dalla fondazione dei carabinieri, Lo Verde è stato insignito con la medaglia di bronzo al valore dell’Arma. Si tratta della 33esima medaglia concessa dal 1793 ad oggi e l’unica che è stata consegnata a un militare nel comune di Palermo. Questa medaglia è stato il riconoscimento più importante concesso durante lo svolgimento della manifestazione.