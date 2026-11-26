Rafforzare la presenza dell’Università di Palermo nel territorio trapanese, ampliare l’offerta formativa, investire sull’internazionalizzazione e rendere il Polo territoriale universitario di Trapani sempre più attrattivo per gli studenti siciliani e non solo. È questa la linea tracciata durante un vertice operativo che si è svolto a Palermo, mentre a Palazzo dei Normanni la manovra finanziaria muove i primi passi in Commissione bilancio proprio sul fronte dei fondi destinati all’edilizia e al potenziamento degli atenei dell’Isola oltre al sostegno ai giovani laureati allo scopo di tenerli in Sicilia e frenare la fuga dei cervelli

I protagonisti del tavolo

Al confronto, convocato per fare il punto sulle prospettive di sviluppo della formazione accademica nella Sicilia occidentale, hanno partecipato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, e il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri. Attorno allo stesso tavolo si sono seduti anche la presidente del Consorzio universitario di Trapani, Maria Pia Castiglione, il presidente dell’Ordine dei medici di Trapani, Filippo Mangiapane, i rappresentanti dell’Asp trapanese, oltre a diversi sindaci e consiglieri comunali del territorio, a testimonianza della volontà di legare strettamente i corsi di studio alle esigenze professionali e sanitarie dell’area.

La strategia per i poli decentrati

L’obiettivo condiviso è consolidare il ruolo delle sedi staccate, trasformandole in veri e propri centri di attrazione per i giovani che scelgono di formarsi nell’Isola. “Questa riunione – afferma l’assessore Mimmo Turano – è servita a fare il punto sull’attuale offerta formativa dell’Università degli studi di Palermo, che gestisce anche i poli decentrati di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. È stato un incontro proficuo che ha messo al centro anche i temi dell’internazionalizzazione. L’obiettivo del governo Schifani è lavorare in stretto contatto con i centri di ricerca e gli atenei siciliani per potenziare la qualità degli studi e migliorare i servizi per gli studenti, puntando su nuove opportunità e scambi con l’estero”.