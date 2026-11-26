Primi passi concreti per la manovra finanziaria 2027-2029 a Palazzo dei Normanni. Nella seduta di mercoledì 25 novembre, la II Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ha dato il primo via libera alle norme contenute nel disegno di legge di stabilità (ddl 1251), approvando i primi articoli del testo base. Un esordio che segna l’avvio dell’esame di merito, in attesa della giornata di lunedì 30 novembre, quando i lavori riprenderanno con il deposito e la discussione degli emendamenti aggiuntivi.

Il nodo del bonus “Giovani talenti” e l’intervento di Geraci

Al centro del dibattito c’è l’articolo 1, dedicato alla misura “Giovani talenti Sicilia”, che prevede un contributo di 10 mila euro l’anno per un triennio (30 mila euro complessivi) a favore dei neolaureati con il massimo dei voti e la lode che decidono di restare nell’Isola per lavorare o proseguire il proprio percorso di studi. Durante la seduta è già stato approvato un emendamento dell’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, che ha esteso la platea dei beneficiari anche ai laureati del 2026, introducendo un limite d’età (under 26) e una soglia Isee familiare fissata a 40 mila euro.

“Questa approvazione rappresenta un risultato importante e concreto per il futuro della nostra Isola”, dice Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana. “È una misura nella quale abbiamo creduto, voluta dal governo regionale, perché riteniamo fondamentale sostenere i nostri giovani, valorizzare il loro percorso di studi e offrire loro un’opportunità reale per costruire il proprio futuro in Sicilia, senza essere costretti a cercare altrove occasioni di lavoro e di crescita. L’estensione del beneficio anche ai laureati del 2026 e la soglia Isee fino a 40 mila euro consentono di ampliare la platea dei destinatari, rendendo questo intervento uno strumento concreto di sostegno alle nuove generazioni e alle loro famiglie. Il via libera della commissione Bilancio è un passaggio significativo. Adesso lavoriamo affinché la norma completi il proprio iter legislativo e diventi una concreta opportunità per tanti giovani siciliani”, conclude l’esponente del Carroccio.

Fondi alle università e piano scuole

Nella seduta della Commissione via libera pieno, invece, per gli articoli 2 e 3 della manovra. Il primo stanzia 10 milioni di euro l’anno per il triennio 2027-2029 in favore delle università siciliane, sia pubbliche che private. Le risorse serviranno a coprire l’80% della quota interessi dei mutui destinati all’edilizia universitaria, alla messa in sicurezza sismica, all’efficientamento energetico e alla riqualificazione di laboratori, biblioteche e impianti sportivi.

L’articolo 3 guarda invece all’edilizia scolastica, istituendo presso l’Irfis un fondo di rotazione da 25 milioni di euro. La misura consentirà agli istituti scolastici pubblici dell’Isola di ottenere anticipazioni finanziarie a tasso zero per accedere, nel 2027, alle risorse del Conto Termico 3.0, così da avviare interventi di efficientamento energetico e installare nuovi impianti di climatizzazione nelle aule.

Il gettito Ires delle grandi imprese resta nell’Isola

Disco verde senza modifiche anche per l’articolo 11, una norma pensata per trattenere in Sicilia risorse fiscali strategiche. Il testo consente alle grandi aziende che hanno la sede legale fuori dal territorio regionale, ma che mantengono stabilimenti produttivi nell’Isola, di versare l’imposta sul reddito delle società (Ires) direttamente nelle casse della Regione Siciliana, evitando il passaggio dallo Stato centrale. Alle imprese che aderiranno a questo meccanismo verranno rilasciati un certificato annuale e il marchio promozionale “Impresa amica del territorio”.

Il percorso della Finanziaria riprende lunedì 30 novembre, data fissata anche come termine ultimo per la presentazione degli emendamenti da parte del governo, della maggioranza e delle opposizioni. In quella occasione sono attese nuove proposte sempre sull’articolo 1 riguardanti i requisiti d’accesso ai benefici e l’intenzione soprattutto in casa Dc di superare le perplessità emerse sul vincolo legato agli atenei di provenienza.