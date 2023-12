Verso la conclusione i lavori in direzione Catania. Poi si dovrà passare alla corsia opposta

Regalo di Natale anticipato per gli automobilisti di Palermo e non solo. Così come era stato prospettato a metà novembre dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando, il cantiere sulla carreggiata in direzione Catania del ponte Corleone si avvierà verso la conclusione entro l’inizio delle festività natalizie. Fatto che dovrebbe consentire di far saltare uno dei principali tappi che stanno al momento limitando la viabilità della città.

Fase uno delle opere sul ponte Corleone verso la conclusione

Secondo gli uffici tecnici che stanno seguendo gli interventi in corso su viale Regione Siciliana, la ditta che sta eseguendo i lavori sta rispettando il cronoprogramma previsto. Elemento che consentirà di concludere il cantiere e consegnare le opere. Si potrà quindi scrivere la parola “fine” su uno degli interventi più attesi degli ultimi anni e che tanto ha fatto penare automobilisti, camionisti e commercianti della zona, lacerati dal traffico e da ore passate in attesa di superare quel viadotto di poche decine di metri. Stop quindi ai disagi, almeno fino all’inizio dell’altra serie di lavori da condurre sul ponte Corleone, ovvero quelli sulla carreggiata in direzione Trapani.

Il cantiere che verrà

Opere speculari a quelle eseguite sulla carreggiata in direzione Catania del ponte Corleone, con il consolidamento e la ristrutturazione del viadotto, nonchè il rifacimento della sede stradale. Passaggio che risulterà decisamente più complesso rispetto a quanto fatto in questo 2023 lato carcere Pagliarelli. Ciò visto che, nel 2024, è attesa la partenza di altri importanti cantieri in III Circoscrizione. Fra questi figura sicuramente il ponte Oreto. Struttura che, proprio in questi giorni, ha mostrato tutti i segni della mancata manutenzione. Cantieri che imporranno, logicamente, delle variazioni ad una viabilità che già fatica e che dovrà fare i conti anche con la creazione del percorso ciclabile per collegare le aree della Stazione Centrale e dell’Università degli Studi di Palermo.

I lavori sulla carreggiata in direzione Catania

Al netto di quello che verrà, c’è da considerare il presente, ovvero la chiusura del cantiere sul ponte Corleone, in particolare sulla carreggiata in direzione Catania. Interventi frutto della convenzione sottoscritta fra l’Anas e il Comune di Palermo ad ottobre 2022. Un cronoprogramma che prevedeva dodici mesi di lavori affidati alla ditta Steeleconcrete e che miravano a risanare la struttura del ponte ad arco che scavalca il fiume Oreto. Operazione dal costo complessivo di sette milioni di euro e che si sta avviando verso la conclusione.

Il 14 novembre l’assessore Salvatore Orlando aveva infatti dichiarato: “Pensiamo che prima di Natale la corsia direzione Catania sarà percorribile come non lo era da tanti anni. Piano piano, a piccoli passi alla volta, cerchiamo di recuperare il tempo perduto“. Tempistica che, con ogni probabilità, verrà rispettate. Fatto reso possibile dagli interventi notturni e dall’impiego, in quest’ultima fase dei lavori, di circa 30 operai. Ciò al fine di accelerare i tempi e di ridurre al minimo i disagi.

