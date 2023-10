Interventi sulla corsia in direzione Catania

L’ultimo miglio dei lavori sulla carreggiata in direzione Catania del ponte Corleone di Palermo. Da domani, mercoledì 18 ottobre, saranno infatti avviati gli interventi di manutenzione sulla sede stradale e sui marciapiedi del viadotto sul fiume Oreto. A determinarlo è l’ordinanza 1357 del 16 ottobre 2023, firmata dal dirigente dell’Ufficio Mobilità Ferdinando Carollo. Documento che disciplina le restrizioni al traffico in un periodo compreso fra il 18 ottobre e il 7 novembre, anche se l’atto può avere durata fino a cessata esigenza.

Restringimento di carreggiata notturno al ponte Corleone

Le lavorazioni saranno divise fra il periodo diurno e notturno. Durante il giorno, le limitazioni sull’area del ponte Corleone saranno quelle attualmente in vigore, con la parte destra della carreggiata (quella più vicina ai parapetto laterali) chiusa al traffico e con due corsie attualmente attive: una destinata ai mezzi pesanti e l’altra ad auto ed altro genere di veicoli. Le cose cambieranno di sera. Dalle ore 21 fino alle 6 del mattino, sarà posto in essere un ulteriore restringimento di carreggiata. A tal proposito, saranno posizionati dei coni spartitraffico in corrispondenza della striscia centrale della sede stradale, in maniera da inibire il traffico nella corsia più a sinistra al fine di potere effettuare i lavori. L’imrpesa esecutrice degli interventi sarà chiamata a posizionare la segnaletica stradale di riferimento, oltre a chiamare il personale della polizia municipale laddove ce ne fosse bisogno. Inoltre, l’Anas, committente dei lavori, vigilerà affinchè le attività di cantiere siano svolte a regola d’arte e in osservanza del codice della strada da parte dell’impresa.

I lavori al ponte Corleone

Il cantiere riguarda al momento solo la carreggiata in direzione Catania. Lavori che stanno al momento interessando le strutture portanti, con il completo risanamento e rinforzo strutturali di tutti gli elementi del ponte quali pile, ritti, solette, travi e arcate in calcestruzzo armato, anche con l’impego di fibre di carbonio e armature integrative. Interventi ai quali, da oggi, si aggiungerà l’esecuzione dei lavori sulla sede stradale. Opere che riguarderanno i parapetti laterali, il rinnovamento della sede stradale con sistemi di drenaggio moderni e il rifacimento dei marciapiedi del ponte Corleone. Interventi necessari ad eliminare il divieto di transito pedonale attualmente vigente. Secondo il programma previsto, tali interventi dovrebbero durare complessivamente circa due mesi, con una conclusione dei lavori fissata quindi per metà dicembre. Vale a dire che, entro fine anno, i palermitani potranno auspicabilmente sperare di transitare sulla carreggiata in direzione Catania senza le attuali limitazioni in essere. Una volta concluse le opere, si procederà agli interventi di manutenzione sulla struttura in direzione Trapani.