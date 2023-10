Fase finale dei lavori sul ponte Corleone, interventi sulla sede stradale in direzione Catania

Pietro Minardi di

16/10/2023

La prima fase dei lavori al ponte Corleone di Palermo si avvia verso la conclusione. Secondo quanto dichiarato in una nota emanata dall’Anas, gli interventi sulla carreggiata in direzione Catania stanno procedendo secondo quanto previsto ad ottobre 2022. Un cronoprogramma che prevedeva dodici mesi di lavori affidati alla ditta Steeleconcrete e che miravano a risanare la struttura del ponte ad arco che scavalca il fiume Oreto. Operazione dal costo complessivo di sette milioni di euro e che, secondo le ultime stime, dovrebbero concludersi fra fine novembre ed inizio dicembre. Da oggi inoltre inizieranno i lavori sulla sede stradale. Opere che dovrebbero durare circa due mesi e per le quali sarà ridisegnato il traffico veicolare sulla carreggiata in direzione Catania. Al fine di ridurre la durata dei lavori e il disagio per l’utenza stradale, gli interventi saranno eseguiti con doppi turni di lavoro, anche notturni, e con l’impiego di circa 30 operai complessivi. Una volta concluse tali opere, il Comune potrà procedere ad eliminare tutte le limitazioni attualmente in essere.

I lavori al ponte Corleone

Il cantiere riguarda al momento solo la carreggiata in direzione Catania. Lavori che stanno al momento interessando le strutture portanti, con il completo risanamento e rinforzo strutturali di tutti gli elementi del ponte quali pile, ritti, solette, travi e arcate in calcestruzzo armato, anche con l’impego di fibre di carbonio e armature integrative. Interventi ai quali, da oggi, si aggiungerà l’esecuzione dei lavori sulla sede stradale. Opere che riguarderanno i parapetti laterali, il rinnovamento della sede stradale con sistemi di drenaggio moderni e il rifacimento dei marciapiedi del ponte Corleone. Interventi necessari ad eliminare il divieto di transito pedonale attualmente vigente. Secondo il programma previsto, tali interventi dovrebbero durare circa due mesi, con una conclusione dei lavori fissata quindi per metà dicembre. Vale a dire che, entro fine anno, i palermitani potranno auspicabilmente sperare di transitare sulla carreggiata in direzione Catania senza le attuali limitazioni in essere. Una volta concluse le opere, si procederà agli interventi di manutenzione sulla struttura in direzione Trapani.

“La fase di avanzamento dei lavori e l’avvio della nuova fase di interventi è la dimostrazione che la collaborazione con il commissario Castiglioni e l’Anas continua a dare buoni frutti. Le opere di manutenzione del ponte Corleone, a tutela della sicurezza dei cittadini, proseguono secondo cronoprogramma e hanno sempre rappresentato una priorità per questa amministrazione. Proprio per questa ragione il Comune continuerà questa proficua collaborazione e metterà il massimo impegno su questa opera e sulla risoluzione dei problemi sulla circonvallazione. Ringrazio il commissario e l’Anas per le misure che adotteranno per limitare il più possibile i disagi alla circolazione in questa nuova fase di lavori”, affermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando.