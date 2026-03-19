Il ricorso degli ambientalisti non è ammissibile. Il TAR del Lazio frena gli entusiasmi dei No ponte bloccando tutti i ricorsi ambientali ma dichiarando inammissibili anche i ricorsi presentati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, parallelamente proprio alle dalle Associazioni ambientaliste.

I ricorsi respinti riguardavano l’annullamento del parere della Commissione VIA/VAS del 13 novembre 2024 – favorevole alla Valutazione di impatto ambientale del ponte – e della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025 di approvazione della relazione IROPI nonché di diversi atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al progetto del ponte sullo Stretto di Messina.

In particolare, il Giudice, richiamando quanto espressamente riconosciuto in un precedente della Corte di Giustizia europea, ha confermato l’interpretazione del quadro normativo generale e speciale di riferimento per l’Opera seguita dalle Amministrazioni competenti e dalla Stretto di Messina che assegna al CIPESS la valutazione sulla compatibilità ambientale del ponte sullo Stretto di Messina quale infrastruttura di rilevanza strategica.

WWF: “Ricorso prematuro non respinto”

Ma sulle motivazioni della inammissibilità dei ricorsi parte un’altra battaglia. Ad intestarsela è il WWF per il qual il ricorso viene dichiarato inammissibile perché l’atto impugnato, il parere VIA, anche alla luce della normativa speciale approvata per il Ponte, è da ritenersi “endoprocedimentale”, cioè interno al procedimento di approvazione dell’opera che si conclude solo con la delibera CIPESS; il parere VIA prima di questa e senza di questa non produce effetti, per cui allo stato non lede diritti o interessi e pertanto non può essere impugnato.

Per il Wwf, dunque, nessuno stop sostanziale all’azione delle Associazioni. Lo stesso TAR, infatti, riconosce che “in ogni caso, non può essere biasimata la strategia difensiva osservata dalla parte ricorrente, che ha cautelativamente impugnato i “pareri” della Commissione, nel dubbio che l’interpretazione del d.l. n. 35 del 2023 ne potesse precludere l’impugnativa successiva”.

Il complesso dibattito giuridico

La sentenza dà poi atto del complesso dibattitto giuridico su vari aspetti sollevati dal ricorso, ma non entra nelle questioni ambientali di merito ed anche rispetto ai profili di costituzionalità che sono stati sollevati afferma che questi vanno posti in sede di un eventuale ricorso alla delibera CIPESS. Lo stesso vale anche per le lamentate violazioni delle direttive comunitarie che il TAR ritiene possano essere sollevate solo impugnando l’atto deliberativo definitivo, cioè sempre la delibera CIPESS.

Gli ambientalisti vedono il bicchiere mezzo pieno dal loro punto di vista. per loro si tratta di una decisione procedurale nell’ambito della quale il TAR rammenta la necessità che la decisione finale del CIPESS per il Ponte, così come per le cosiddette Grandi Opere, sia accompagnata “da un rigoroso assolvimento dell’onere motivazionale basato a sua volta sui dati acquisiti in atti (o su quelli ulteriori che il CIPESS potrebbe comunque richiedere) e, verosimilmente, sulla negazione di soluzioni alternative maggiormente mitiganti”.

Le Associazioni ambientaliste Legambiente, Lipu e WWF Italia ribadiscono le contestazioni di merito sollevate, sia di carattere ambientale che costituzionale e comunitario, e, anche alla luce delle indicazioni date dalla sentenza, le stesse saranno riproposte in sede di ricorso alla delibera CIPESS qualora il Governo dovesse insistere nella scellerata idea di approvare il progetto definitivo del Ponte nonostante le analisi ancora incomplete e in itinere i cui esiti sono tutt’altro che scontati.

Lega: “Tar ribadisce assoluta legittimità”

Opposta la lettura da parte della Lega che, invece, parla di conferma di assoluta legittimità: “Accogliamo positivamente la decisione del TAR del Lazio che oggi aggiunge un tassello in più al quadro di assoluta legittimità che rappresenta il Ponte sullo Stretto e che noi sosteniamo dal primo minuto. I ricorsi presentati dal Comune di Villa San Giovanni e dalle associazioni ambientaliste contro il Ponte sono stati respinti, a riprova del fatto che l’opera è pienamente conforme alle norme in materia ambientale. Siamo sempre più motivati ad andare avanti affinché la realizzazione dell’infrastruttura possa compiersi per il bene dei siciliani, dei calabresi e di tutto il Paese che ha bisogno del Ponte sullo Stretto per investire nel suo tessuto produttivo e rilanciarlo sul piano internazionale. Anche per questo, il prossimo 28 marzo saremo tutti a Messina, insieme al ministro Matteo Salvini, a tante associazioni e tanti amici, per sostenere con forza il Ponte sullo Stretto, occasione unica e di svolta per il futuro della nostra regione” sostiene il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.