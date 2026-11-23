“Sono convinto che ormai l’idea del Ponte sullo Stretto sia entrata nell’immaginario collettivo e non posso che essere contento di questo. Si tratta di un’opera che cambierà la vita degli italiani. Il contributo del Mezzogiorno sarà di nuovo forte e finalmente il Paese tornerà a viaggiare alla stessa velocità da Nord a Sud”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo oggi pomeriggio in videocollegamento al convegno “Un Ponte sul futuro”, organizzato dal Cnel insieme alla società Stretto di Messina e a Teha Group (The European House-Ambrosetti).

Risorse e sinergia istituzionale: “Non ci tireremmo indietro”

Nel suo intervento, il governatore ha rivendicato la collaborazione istituzionale che ha permesso di sbloccare il dossier finanziario dell’infrastruttura, lasciando aperta la porta anche a ulteriori impegni economici da parte di Palazzo d’Orleans qualora si rendessero necessari.

“Con una grande solidarietà operativa, che ha visto lavorare sempre assieme e in sintonia Sicilia, Calabria e governo nazionale — ha proseguito Schifani — siamo riusciti a superare il problema delle risorse. Il mio governo ha destinato 1,3 miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione alla realizzazione del Ponte. E se dovesse essere necessario intervenire con altri stanziamenti, non ci tireremmo indietro. Perché a guidarci è una scelta precisa: vogliamo che i siciliani possano contare su un collegamento stabile con il resto d’Italia e con l’Europa”.

Pendolari e merci: da due ore a 15 minuti sullo Stretto

Il presidente della Regione ha poi commentato i numeri emersi dallo studio di impatto multidimensionale realizzato da Teha-Ambrosetti presentato nel corso dello stesso evento — che stima complessivamente 146 miliardi di euro di Pil aggiuntivo e oltre 850 mila posti di lavoro tra cantieri e primi trent’anni di gestione — soffermandosi in particolare sui vantaggi immediati per la mobilità quotidiana e per il sistema produttivo isolano.

Secondo le rilevazioni dell’analisi, infatti, per percorrere in treno la tratta da Messina Centrale a Villa San Giovanni grazie al Ponte si passerebbe dalle attuali due ore di viaggio a soli 15 minuti, mentre il costo fisso medio dell’attraversamento per le merci si abbatterebbe del 38%.

“Sono dati significativi — ha sottolineato Schifani —. Per un pendolare significa recuperare ore della propria giornata e per chi produce in Sicilia significa conseguire un vantaggio concreto per il trasporto dei prodotti sui mercati italiani ed europei”.

La sfida per imprese e giovani siciliani

In chiusura, il governatore ha tracciato l’obiettivo politico ed economico della prossima fase operativa, legando il cantiere dello Stretto allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e occupazionale dell’Isola.

“Abbiamo superato tanti ostacoli, tante pause; il ‘no’ politico che ha sempre fermato questa straordinaria impresa non esiste più — ha concluso Schifani — e abbiamo già un progetto pronto a essere eseguito. Tutto questo, assieme all’ottimo lavoro di squadra che stiamo portando avanti, mi fa ben sperare che quest’opera finalmente possa vedere la luce. La sfida è far sì che questa crescita si traduca in commesse per le imprese locali e in occasioni di lavoro per i giovani che vogliono restare a vivere nella propria terra”.