Finanziata a Capaci la manutenzione con 2 milioni di euro

I ponti sul torrente Ciachea nel territorio di Capaci, nel Palermitano, saranno messi in sicurezza e ne verrà realizzato un altro. Importanti novità arrivano per il territorio in una delle sue aree più periferiche quasi dimenticate. Infatti per la prima volta questi quattro ponti saranno manutentati. Come sottolinea il sindaco Pietro Puccio mai nessun intervento è stato realizzato nel tempo in queste infrastrutture che sono vecchie oramai di mezzo secolo. Dunque ne viene fuori anche un problema di sicurezza.

“Una bella notizia”

“Un’altra bella notizia che riguarda il nostro Comune, – afferma il sindaco Pietro Puccio -. A seguito di un apposito bando emanato dal ministero dell’Interno, è stato ammesso a finanziamento per l’importo di due milioni di euro, un progetto predisposto dai nostri funzionari comunali, che riguarda la manutenzione straordinaria dei quattro ponti che attraversano il torrente Ciachea e la creazione ex novo di un quinto ponte. Su queste infrastrutture, alcune delle quali risalenti anche a 50 anni fa, non è stata mai fatta alcuna manutenzione, per cui tale intervento appare quanto mai provvidenziale per metterli in sicurezza e renderli ancora più funzionali”.

Zona periferica sempre più abitata

Dal punto di vista idrografico il territorio non presenta corsi d’acqua di rilievo ad eccezione proprio del torrente Ciachea che, percorrendo contrada Luogo Grande tra due alte coste rocciose, fissa il limite del confine orientale. La riva destra del fiume, segnata dal versante orientale del Pizzo Muletta, appartiene a Capaci mentre la riva sinistra è in territorio di Torretta. Il torrente sbocca a mare dopo aver percorso le brevi pianure delle contrade Sommariva e Ciachea, quest’ultima in territorio di Carini, ormai arido. Da evidenziare che negli ultimi decenni vi è stata un’espansione urbana in direzione nord, complessi di edilizia residenziale di tipo stagionale si sono sviluppati in aree extraurbane, quali il Villaggio Sommariva, in contrada Luogo Grande, ed il Villaggio Leone, proprio in contrada Ciachea. In queste aree lo scenario urbano si presenta abbastanza frammentato, senza alcun riferimento e continuità con l’insediamento precedente.

Zona trascurata

“Parliamo di ponti e viabilità – aggiunge Puccio – al servizio di una zona periferica del nostro paese, in passato sin troppo trascurata. Con tale radicale intervento, contiamo di ‘avvicinare’ tutti i cittadini residenti in quelle zone al centro abitato, facendoli sentire parte attiva di una comunità più grande, rendendo l’attraversamento del torrente più agevole, più sicuro e più funzionale”.