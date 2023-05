Riecco il pontile di Mondello restaurato e illuminato

Manlio Viola di

10/05/2023

Riecco il pontile di Mondello. A distanza di un anno e mezzo dalla chiusura a causa del sequestro da parte della Capitaneria di Porto perché insicuro, è stato restaurato con fondi della Regione siciliana. Sono state realizzate nuova ringhiere, nuova pavimentazione e nuova illuminazione in quello che non è solo un pontile di accesso alle imbarcazioni ma anche una meta delle passeggiate di palermitani e turisti.

Impianto di illuminazione inaugurato e in funzione

E’ in funzione, da ieri sera, il nuovo impianto di illuminazione realizzato con luci e paline led, a basso consumo e con elevate performance.

La nuova illuminazione, realizzata dalla Regione Siciliana nell’ambito dei lavori per la riqualificazione del pontile, è stata accesa contestualmente all’inaugurazione delle opere da parte della Regione.

Presenti al taglio del nastro il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, gli assessori regionali alle Infrastrutture Alessandro Aricò e alle Attività produttive Edy Tamajo, il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma.

Il progetto complessivo

A novembre 2021, il pontile era stato dichiarato insicuro e posto sotto sequestro dalla Capitaneria di porto che, in quell’occasione, aveva richiesto un immediato intervento di manutenzione e messa in sicurezza della struttura.

L’intervento, durato circa un anno, ha consentito una riqualificazione estetica attraverso, tra l’altro, l’installazione di basole in travertino, doghe in teak, ringhiere in acciaio inossidabile e ceramiche artistiche.

La nuova illuminazione è stata realizzata nell’ambito del progetto complessivo per la “manutenzione straordinaria e la riqualificazione del pontile” di Mondello. L’impianto è stato consegnato dalla Regione al Comune e dagli uffici comunali ad AMG Energia per la sua attivazione in sostituzione di quello vecchio e le attività di manutenzione.

L’impianto di illuminazione

E’ formato da trentotto luci segnapasso e da due cornici led, oltre che da sei paline equipaggiate con lampade led.

“Ringraziamo la Regione Siciliana per questi lavori e per il nuovo impianto di illuminazione che sarà gestito da AMG Energia – afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. L’illuminazione è un elemento decisivo, che determina il nuovo volto di un’area, attribuendole valore, ed è importante, in un’ottica di sostenibilità, che siano stati utilizzati dispositivi di nuova generazione, dai bassi consumi ma con ottimi standard di servizio”.

“AMG Energia si conferma azienda operativa del Comune, pronta a supportarne le attività e ad ampliare la sua sfera di azione”, sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma.