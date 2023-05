Riapre dopo i lavori di ripristino e messa in sicurezza il pontile di Mondello, area di accesso a parte del porticciolo ma soprattutto meta delle passeggiate estive,serali e non, di tanti palermitani e turisti.

L’annuncio della Regione

Sarà inaugurato il pontile di Mondello martedì 9 alle ore 19. Terminati i lavori per la riqualificazione e manutenzione straordinaria durati circa un anno, la struttura verrà riaperta al pubblico dopo il taglio del nastro da parte del governatore della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alle Attività Produttive della Regione Sicilia Edy Tamajo e l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Alessandro Arico’.

Pontile chiuso in autunno 2021 perché insicuro

A novembre 2021, il pontile era stato dichiarato insicuro e posto sotto sequestro dalla Capitaneria di porto che, in quell’occasione, aveva richiesto un immediato intervento di manutenzione e messa in sicurezza della struttura.

L’intervento durato un anno

L’intervento, durato circa un anno, ha consentito una riqualificazione estetica attraverso, tra l’altro, l’installazione di basole in travertino, doghe in teak, ringhiere in acciaio inossidabile e ceramiche artistiche.

“Dopo 50 anni attraverso la messa in sicurezza e il restyling del pontile abbiamo ridato la dignità che merita alla borgata marinara di Mondello. Stiamo restituendo un luogo importante, sia ai palermitani che alle migliaia di turisti che visitano la nostra splendida città, dando a tutti la possibilità di ammirare in sicurezza lo splendido panorama del golfo di Mondello” commenta l’assessore Edy Tamajo.

Interventi in vista dell’estate

Sono diversi gli interventi in vista dell’estate. L’Amat, ad esempio, raddoppia i mezzi sulla linea 806, passando da quattro ad otto bus disponibili. Decisione che rappresenta un importante potenziamento della tratta che collega piazza Croci a Mondello. Uno dei pochi collegamenti fra il cento e la borgata marinara della VII Circoscrizione che, complice l’inizio della stagione estiva, sta diventando un nucleo centrale del capoluogo siciliano.

Linea 806: si passa da quattro a otto mezzi

Una linea che riceve un enorme afflusso di utenti, visto l’arrivo di croceristi e turisti all’interno del capoluogo siciliano. Fatto per il quale l’azienda di via Roccazzo, oltre a mettere a disposizione gli autobus a due carrozze, i quali hanno logicamente più posti a disposizione rispetto ai normali mezzi a disposizione, ha deciso di potenziare il numero di autobus da utilizzare sulla linea in questione, aumentadoli da quattro ad otto unità. Fatto che permetterà di potenziare il servizio di trasporto pubblico da e verso Mondello, in un periodo dell’anno in cui la fetta di popolazione che utilizzano tale tratta aumenta decisamente. Lo dimostrano i numerosi scatti che hanno ritratto, in questi giorni, il capolinea di piazza Croci pieno di turisti e cittadini in attesa di un autobus disponibile.

Like this: Like Loading...