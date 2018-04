Portaborse, cambiano le regole per l'assunzione di esterni: priorità agli 'stabilizzati'

Va in tilt il sistema di voto dell'Ars, 73 presenti (i deputati sono 70): aula ferma e tutti a pranzo

12:03

Finanziaria, via libera ai 20 milioni per le ex province, Musumeci: "bene i fondi che garantiscono gli stipendi"