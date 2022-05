L’attività della Polfer nella stazione ferroviaria di Palermo

A Palermo gli agenti della Polfer hanno restituito a quattro persone i documenti, borsello e portafogli che avevano smarrito o che erano stati oggetto di furto. In particolare, un portafogli e un borsello, dimenticati a bordo di treni regionali, grazie anche alla collaborazione del personale ferroviario, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Il bilancio dei controlli in Sicilia

Cinque indagati, 3.359 persone controllate, 38 treni presenziati, 64 veicoli ispezionati e 302 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio delle principali attività di controllo, nel periodo dal 23 al 29 maggio scorsi della polizia ferroviaria in tutta la Sicilia. Nella settimana appena trascorsa la Polfer siciliana è stata anche impegnata nella quinta operazione “Rail Safe Day”, pianificata, su tutto il territorio nazionale, dal servizio polizia ferroviaria, al fine di individuare comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

La sensibilizzazione delle scuole

Il tema della sicurezza è stato anche al centro delle due giornate dedicate ai ragazzi della scuola media “Sciascia” e delle elementari “Giotto-Cipolla” di Palermo. Circa 70 alunni in tutto, a bordo di un treno e di pullman della polizia di Stato, hanno completato il loro percorso formativo nell’ambito del progetto “Train to be cool” visitando la stazione di Palermo centrale e gli uffici della polizia ferroviaria i cui agenti, per l’occasione, si sono trasformati in “educatori-ciceroni in divisa”.

I precedenti

La Polfer da tempo ha ulteriormente rafforzato i suoi controlli in tutta la Sicilia con operazioni così massicce e dispiegamento di forze davvero notevole. Appena qualche giorno fa a Palermo sono stati identificati e denunciati alla stazione ferroviaria due cittadini extracomunitari, segnalati all’autorità giudiziaria in quanto clandestini. L’accusa nei loro confronti era di ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale e ai quali è stato notificato il decreto di espulsione. Più complessivamente in quella tranche di verifiche ci furono due indagati, 552 persone controllate, 258 bagagli ispezionati, una sanzione elevata, 53 operatori Polfer impegnati in 51 stazioni della Sicilia.