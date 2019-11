Non si conoscono le cause

Una semplice distrazione dell’autista o una manovra sbagliata? E’ quello che si sono chiesti i passanti oggi alla vista di un’ auto rimasta in bilico sulla banchina del porticciolo dell’Arenella.

Il suv di grossa cilindrata, come si vede in foto, è rimasta in equilibrio sul bordo della banchina con le ruote posteriori sospese in aria.

Non è la prima volta che sulla banchina del porticciolo si verificano episodi del genere o addirittura più gravi. Una tragedia si è sfiorata nel marzo scorso quando una gru che stava eseguendo lavori di rimessaggio delle barche, si era ribaltata finendo in mare e travolgendo due ragazzini.