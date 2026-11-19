«La crescita economica di un territorio si misura anche attraverso la qualità del lavoro, il rispetto dei diritti e la capacità di garantire sicurezza a chi quotidianamente contribuisce allo sviluppo del nostro sistema produttivo. La presenza di un presidio sindacale all’interno del porto di Palermo assume, in questo senso, un valore particolarmente significativo».

Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, intervenuto questa mattina all’inaugurazione della nuova sede della Uiltrasporti presso il porto di Palermo.

«Il porto rappresenta una delle principali infrastrutture economiche della Sicilia, un luogo strategico per la movimentazione delle merci, la logistica e la competitività delle nostre imprese. Dietro questi processi ci sono uomini e donne ai quali dobbiamo garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure. La sicurezza non può essere considerata un costo per le imprese, ma un investimento sulla qualità e sulla sostenibilità del sistema produttivo».

«Credo fortemente – conclude Tamajo – nella necessità di consolidare il dialogo tra istituzioni, organizzazioni sindacali e mondo imprenditoriale. Non possiamo immaginare una Sicilia industrialmente più forte senza una politica altrettanto forte sul fronte della tutela dei lavoratori. L’apertura di questa sede rappresenta un ulteriore passo in questa direzione»