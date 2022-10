Occasione unica per i collezionisti

Poste Italiane dedica alla festa di Halloween una colorata cartolina a tema, imperdibile per tutti gli appassionati e collezionisti del settore e disponibile al prezzo di 0,90 euro nei 3 uffici postali con sportello filatelico di Palermo in via Alcide De Gasperi, via Roma e viale Leonardo Da Vinci, e in provincia nelle sedi di Termini Imerese, Cefalù e Corleone. La cartolina è disponibile inoltre nei dieci “Spazio Filatelia” del territorio presenti a Roma, Milano, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Firenze e Napoli.

Le origini della ricorrenza

Halloween “la notte delle streghe” viene tradizionalmente collegata alla festa celtica di Samhain, una parola che deriva dall’antico irlandese e significa “fine dell’estate”. I Celti infatti misuravano il tempo in base alle stagioni e ai cicli del raccolto e Samhain era la festa che segnava il passaggio dalla fine dell’estate all’inizio dell’inverno e il momento per l’ultimo raccolto prima dell’arrivo del freddo. Oltre a rappresentare un importante momento di passaggio, secondo la tradizione celtica durante questa notte il velo che separava il mondo dei defunti da quello dei vivi diventava talmente sottile da poter essere “attraversato”.

Il sito da consultare sul mondo della filatelia

Per qualsiasi informazione o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelia.poste.it/index.html.

Le cartoline per la “Giornata della pace”

Il mese scorso sempre Poste aveva dedica alla Giornata Internazionale della Pace una colorata cartolina a tema, disponibile sempre al prezzo di 0,90 centesimi sempre nelle stesse filiali di Palermo e provincia. In quell’occasione ci fu anche un annullo speciale dedicato alla ricorrenza. La “Giornata Internazionale della Pace”, celebrata il 21 settembre di ogni anno, è stata istituita nel 1981 dall’assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 36/67. La risoluzione invitava tutti gli Stati membri, organizzazioni del sistema, organizzazioni regionali e non governative e individui a commemorare il giorno sia attraverso l’educazione e la consapevolezza pubblica sia nella cooperazione per la pace globale.