Cessa lo stato di emergenza da covid19 e quindi cambiano le regole

Pagamento delle pensioni, si cambia nelle Poste italiane con la chiusura di questo mese di marzo. A seguito della cessazione dal 31 marzo prossimo dello stato di emergenza per il covid19, sarà ripristinato anche nei 150 uffici postali della provincia di Palermo a partire dal prossimo mese di aprile il normale calendario di pagamento delle pensioni. Per i pensionati titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, le pensioni torneranno ad essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese.

Prelievo contanti

Sempre da venerdì 1 aprile, inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 152 Atm Postamat della provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 150 uffici postali della provincia dall’1 al 6 aprile, preferibilmente secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun ufficio postale.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22. Nel corso di questa periodo di pandemia c’era stato un tipo di organizzazione diversa. Ecco perché sino a questo mese di marzo in provincia di Palermo le pensioni del mese di aprile verranno accreditate a partire da venerdì 26 marzo per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 156 Atm Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Ovviamente questo sarà l’ultimo mese con questo sistema in virtù della cessazione dello stato di emergenza.

Prenotazioni tramite whatsapp

Poste Italiane comunica inoltre che in 76 uffici postali della provincia di Palermo è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it.