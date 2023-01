gli obiettivi del progetto che coinvolge numerosi soggetti

Cooperare, nell’ottica della reciproca collaborazione, intrecciando relazioni umane e professionali per la lotta alla povertà educativa ed implementare nel contempo l’azione formativa attraverso la valorizzazione delle esperienze di una rete costituita da più soggetti.

Il protocollo d’intesa a Palermo







Oggi il Rotary Club Palermo, insieme ad altre associazioni, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’ICS Politeama per la condivisione di esperienze, la promozione di iniziative, la creazione di opportunità finalizzate alla valorizzazione del territorio, del suo suo patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, per un’azione di service più efficace, che colga i reali bisogni del capoluogo siciliano.

L’obiettivo del protocollo

Obiettivo principale del protocollo d’intesa è quello di attivare un articolato progetto di “service learning”, ovvero una proposta pedagogica finalizzata al miglioramento dell’offerta formativa, al rafforzamento dell’alleanza scuola/ famiglia, alla condivisione e di risorse umane e strumentali per creare valore aggiunto ed incidere positivamente sullo sviluppo del capitale umano.

In una visione solidale e congiunta, parte dunque un progetto di apprendimento cooperativo.

L’impegno dell’istituto comprensivo Politeama

L’Istituto Comprensivo Statale Politeama, promotore dell’iniziativa, frutto della tenacia e dell’impegno della dirigente scolastica Aurora Fumo, ha già sperimentato negli anni precedenti forme di cooperazione solidale con istituzioni scolastiche ed associazioni operanti sul territorio coinvolgendo diversi attori e soggetti al fine di realizzare forme di apprendimento cooperativo e significativo con ricadute efficienti ed efficaci sui processi formativi attivati.

I soggetti coinvolti nel progetto

Tutto ciò significa creare valore aggiunto sul territorio. Il progetto è stato condiviso da scuole, enti e associazioni che, insieme, hanno formalizzato il loro impegno. Numerosi i soggetti coinvolti: L’Ics Politeama in testa, come detto, Liceo Umberto I, Liceo Classico Vittorio Emanuele II, I.C. Sciná Costa, AGE Sicilia (Associazione genitori), Associazione professionale Nordik Walking, Rotary Club Palermo, Inner Wheel Club di Palermo Centro, Teatro Biondo, CISS (Cooperazione internazionale Sud Sud), Istituto Nautico Gioeni Trabia, Comunità di Sant’Egidio, Centro Regionale Trapianti, Associazione Docenti e Dirigenti Italiani, Teatro Biondo, Amici della Musica del Teatro Politeama e molti altri ancora.

L’impegno del Rotary Club Palermo

“Cerchiamo di stare vicini a chi ha bisogno di aiuto – fanno sapere dal Rotary Club Palermo – come i ragazzi in età formativa ma non solo. L’Ics Politeama da parte sua ha scelto, già da tempo, di portare gli studenti e le loro esigenze al centro dell’attenzione. Ringraziamo anche Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo di Palermo che porta il teatro, la cultura, e la conoscenza in generale anche fuori dal teatro. E’ una donna molto propositiva.

Il protocollo sottoscritto per noi è davvero importante, vogliamo valorizzare il territorio e offrire nuove opportunità ai giovani”.