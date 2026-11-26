L'Isola è tra le regioni italiane più colpite dal disagio energetico

La povertà energetica continua a colpire duramente la Sicilia, confermando un divario sempre più marcato tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Secondo le elaborazioni dell’Ufficio Studi della CGIA su dati Istat e Osservatorio Italiano sulla povertà energetica, nell’Isola sono 302.452 le famiglie che si trovano in condizioni di povertà energetica, pari al 14,4% del totale regionale. Si tratta di circa 687 mila persone, uno dei valori più elevati a livello nazionale.

La Sicilia al quinto posto nella graduatoria

La Sicilia occupa infatti il quinto posto nella graduatoria italiana delle regioni con la più alta incidenza di famiglie in difficoltà nel sostenere le spese per energia elettrica e riscaldamento. Peggio fanno soltanto Puglia, Calabria, Molise e Sardegna. Il dato siciliano è nettamente superiore alla media nazionale, che si ferma al 9,1%.

La povertà energetica

Dietro questi numeri si nasconde una realtà fatta di pensionati soli, famiglie numerose, lavoratori precari e nuclei a basso reddito costretti a limitare l’uso del riscaldamento in inverno, del raffrescamento in estate o degli elettrodomestici per contenere i costi. Secondo lo studio, la povertà energetica non dipende soltanto dal reddito, ma anche dalla scarsa efficienza energetica delle abitazioni e dall’aumento dei prezzi dell’energia.

Le prospettive per il 2026

A peggiorare il quadro arrivano le previsioni per il 2026. La CGIA stima che la spesa energetica complessiva delle famiglie italiane crescerà del 22,2% rispetto all’anno precedente, con un aggravio nazionale di quasi 9,8 miliardi di euro. In particolare, l’energia elettrica dovrebbe registrare un aumento del 21,3%, mentre il gas salirebbe del 23,2%. Per la Sicilia il conto rischia di essere particolarmente pesante. Le famiglie siciliane passeranno infatti da una spesa energetica stimata di 2,613 miliardi di euro nel 2025 a 3,183 miliardi nel 2026, con un incremento di circa 570 milioni di euro, pari al 21,8% in un solo anno. È uno degli aumenti più elevati in termini assoluti tra tutte le regioni italiane. Secondo la CGIA, il forte rialzo dei prezzi energetici registrato negli ultimi mesi è legato anche alle tensioni internazionali che hanno interessato il Golfo Persico. Tra febbraio e novembre il prezzo del gas è aumentato del 161,5%, mentre quello dell’energia elettrica è cresciuto del 127%, alimentando una nuova emergenza sociale che rischia di colpire soprattutto il Sud e le fasce più fragili della popolazione.

La Sicilia al centro di una sfida

I dati confermano dunque come la Sicilia si trovi al centro di una sfida che non riguarda soltanto il costo delle bollette, ma anche la qualità della vita e la tenuta sociale di centinaia di migliaia di famiglie. Senza interventi strutturali sull’efficienza energetica delle abitazioni e senza misure di contenimento dei prezzi, il rischio è che il numero di cittadini costretti a rinunciare ai consumi essenziali continui ad aumentare nei prossimi anni.