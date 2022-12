organizzato dalla comunità di sant'egidio

Ogni 25 dicembre la Comunità di Sant’Egidio invita i più poveri per un Pranzo di Natale.

Questa tradizione, inaugurata a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, è giunta al 40° anno e coinvolge tantissimi volontari, desiderosi di vivere in una famiglia più larga questa giornata.

A Palermo nella chiesa di San Domenico

Quest’anno il Pranzo di Natale a Palermo si terrà nella chiesa di San Domenico, in via Roma, luogo caro alla fede e alla memoria di tutti i palermitani.

Oltre 700 i partecipanti al pranzo

Per l’occasione verranno tolte le panche e apparecchiati i tavoli per fare posto a quanti – persone senza fissa dimora, stranieri, anziani, famiglie in difficoltà – vengono accolti nei diversi servizi svolti in città durante tutto l’anno. Il Natale insieme alla Comunità colmerà, almeno in questo giorno di festa, la solitudine e l’indifferenza spesso vissute nella propria condizione quotidiana.

Saranno oltre 700 i partecipanti al Pranzo, reso possibile dalla generosità di tanti e, in particolare, dal contributo dell’Istituto Opera Pia S. Lucia.

Solidarietà a Palermo, l’iniziativa della polizia ferroviaria

E sempre in tema di supporto a chi è in difficoltà c’è da segnalare un’altra importante iniziativa: la polizia ferroviaria di Palermo, come ogni anno, nel periodo natalizio, si fa promotrice di iniziative di solidarietà nell’ambito del sociale e dell’assistenza ai più bisognosi.

Gli agenti della Polfer hanno devoluto, a Padre Sarullo, parroco della Cattedrale di Palermo, una spesa alimentare di generi di prima necessità, frutto di una donazione fatta dai poliziotti in servizio presso la Polizia Ferroviaria della stazione di Palermo centrale.

L’iniziativa va in soccorso di tante famiglie palermitane gravate da disagio economico e farà la gioia anche di tanti bambini che hanno ricevuto dei regali fatti dagli alunni della primaria “Monti Iblei” di Palermo. I giovani studenti infatti, nel corso dell’iniziativa “Tree…..to be cool” che li ha visti decorare l’albero di Natale della Polizia ferroviaria, hanno lasciato dei doni per i più piccoli che la Polfer ha consegnato nell’occasione.