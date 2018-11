L'incontro è fissato per mercoledì

“Mercoledì prossimo l’amministrazione comunale sottoporrà ai sindacati il piano di stabilizzazione del personale precario del Comune di Partinico”

Lo annuncia in una nota il sindaco di Partinico Maurizio De Luca che a poche settimane dalla presa d’atto in consiglio comunale del dissesto finanziario dell’ente, interviene sul tema delle garanzie occupazionali per i 200 lavoratori precari del Comune di Partinico.

“Incontrerò le organizzazioni sindacali assieme al segretario comunale Lucio Guarino, alla responsabile del settore Risorse Umane Maria Pia Motisi, e all’assessore comunale al Personale Partizio Lodato, per un confronto sulla nuova dotazione organica del Comune di Partinico, così come previsto dalle norme contrattuali, e per presentare il programma di stabilizzazione.

Ricordo che con un comune in dissesto, bisogna rispettare determinati parametri di legge – continua il sindaco. Grazie all’operato del settore Risorse Umane siamo riusciti a rientrare nell’ambito dei limiti stabiliti dalla norma. Dopo la fase di confronto con le organizzazioni sindacali, il piano verrà trasmesso al Ministero dell’Interno, soggetto controllante in materia di personale per i comuni in dissesto economico-finanziario.

Nelle ultime settimane gli uffici competenti hanno lavorato con grande impegno per predisporre il piano. Mercoledì verranno illustrati alle forze sindacali tutti gli adempimenti necessari per raggiungere l’obiettivo della stabilizzazione. Stiamo lavorando ad un percorso condiviso che permetta all’amministrazione di concludere velocemente tutti i passaggi tecnici, entro la scadenza prevista per dicembre, in modo da poter garantire i livelli occupazionali”.