Un uomo è caduto dal secondo piano di un edificio finendo sul tetto di un’auto in sosta a Castelvetrano. Si sta indagando su un incidente avvenuto in via Scinà, nel comune trapanese, dove un uomo di 35 anni, originario di Palermo, è precipitato dal secondo piano di una palazzina. Il ferito, identificato con le iniziali R.D., lavora in un’attività commerciale della città.

La dinamica

L’uomo è caduto finendo sul tetto di un’auto in sosta. È stato il proprietario del veicolo ad accorgersi dell’accaduto e ad allertare una pattuglia della polizia municipale, che si trovava in zona per un intervento di rimozione di un’altra auto.

Gli agenti, sotto la guida del comandante Antonio Ferracane, hanno immediatamente richiesto l’intervento del 118.Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, ma a causa delle gravi lesioni riportate, tra cui un’emorragia cerebrale, si è reso necessario il trasferimento al trauma center di Villa Sofia, a Palermo.

Indagini in corso

Gli agenti della polizia municipale hanno già iniziato a raccogliere testimonianze per chiarire la dinamica dell’accaduto. Restano ancora da accertare le circostanze della caduta: al momento non si esclude alcuna ipotesi.