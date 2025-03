Il liberi tutti con il passaggio della palla ai territori nella scelta dei candidati a presidente dei sei Liberi Consorzi fa un altro passo avanti. A Trapani il centrodestra ha deciso di non aspettare ulteriormente le scelte di un tavolo regionale inconcludente e che ha dato mandato per fare le liste anche se ancora non ha ufficialmente demandato sui candidati presidenti.

La scelta dei partiti del Trapanese

Così il coordinamento provinciale del centrodestra per le elezioni del Libero Consorzio Comunale di

Trapani ha deciso di puntare sul sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini.

“Questa scelta è frutto – si legge in una nota del coordinamento – di un percorso condiviso che vede come priorità quella di riconsegnare una guida politica ad un ente importante per garantire a tutti i cittadini una gestione più attenta di strade, scuole, riserve e più in generale politiche ispirate ad una visione complessiva e di sviluppo del territorio provinciale”.

Il documento è di natura ufficiale e recita “Questo coordinamento, nel superare anche i reciproci errori del passato, intende rinnovare l’impegno di affermare i valori e l’esperienza del governo di centrodestra a queste elezioni, in sintonia con il governo di Palermo e di Roma così come ai prossimi appuntamenti, primo su tutti quello dell’anno venturo che riguarda il comune più popoloso della provincia di Trapani”.

Il difficile compito

“A Lentini il compito di guidare la coalizione di centrodestra, aprendo anche ad esperienze civiche,

proprio per consentire l’azione più capillare e rappresentativa di tutti gli amministratori della

provincia” conclude la nota ufficiale.

Il documento è firmato da Maurizio Miceli, presidente provinciale Fratelli d’Italia, Toni Scilla, segretario provinciale Forza Italia, Giacomo Scala, segretario provinciale Democrazia Cristiana,

Maria Pia Castiglione, segretario provinciale di Noi Moderati, Eleonora Lo Curto, commissario provinciale Lega, Salvatore Montemario, responsabile enti locali MpA / Grande Sicilia.

Tornare indietro, ormai, sarebbe impossibile ma anche non certo necessario visto che le scelte, pur se maturate a livello locale, trovano appoggio ad alto livello: “Esprimo il mio apprezzamento per la scelta del coordinamento provinciale del centrodestra di puntare su Giovanni Lentini come candidato per il Libero Consorzio Comunale di Trapani” dice il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo.

“È molto positivo il fatto che il centrodestra, in maniera unita, ha trovato la convergenza sulla candidatura di Lentini. Siamo positivi perché la sua candidatura potrà essere appoggiata da forze civiche – ha aggiunto il sentore Russo -. Da senatore del collegio ritengo importante la sinergia creata per la candidatura ed il giusto allineamento di un centrodestra unito tra Palermo, Roma e Trapani”, conclude Raoul Russo.