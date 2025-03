E’ ancora la provincia di Agrigento ad agitare il centrodestra siciliano in vista delle elezioni di secondo livello per i 6 presidenti dei Liberi Consorzi e i nove consigli degli stessi Liberi Consorzi ma anche delle tre città metropolitane dove la figura del presidente corrisponde già a quella del sindaco del capoluogo.

Il tavolo regionale senza accordo

Il tavolo regionale del centrodestra non trova l’accordo sui candidati unitari ma visto che il tempo stringe libera i territori da vincoli almeno sulle liste. Ciascuno dovrà predisporre le proprie candidature con il proprio simbolo di partito. Dunque niente liste unitarie anche se ancora si spera nei candidati presidenti.

La nota dei segretari di Agrigento ma senza Forza Italia

In questo clima i segretari di partito della provincia di Agrigento danno il via alla caccia ai candidati ma nella loro nota ufficiale manca la firma degli azzurri “Il prossimo 7 aprile saremo chiamati, come forze politiche, a presentare le liste ufficiali in vista dell’importante appuntamento elettorale delle elezioni provinciali, in programma il 27 aprile” si legge nel documento dei segretari provinciali – che prosegue “Alla luce delle indicazioni del tavolo regionale, nella qualità di segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana, Lega e Noi Moderati, abbiamo ricevuto il mandato di stilare le liste elettorali utilizzando, per ciascun partito, il simbolo di riferimento”.

Unità del centrodestra unica strada per la vittoria

La nota è firmata dai coordinatori provinciali di Agrigento di FdI (Adriano Barba); Dc (Antonietta Vita), Lega (Anastasio Carrà), Noi Moderati (Totò Carlisi) ma manca del tutto Forza Italia. Pur non di meno per i cinque firmatari “L’unità del centrodestra è l’unica via per una vittoria netta della nostra coalizione, che condivide con successo un comune percorso politico-amministrativo”.

“Auspichiamo – concludono – un incontro con tutte le altre forze del centrodestra al fine di individuare, per la provincia di Agrigento, un candidato Presidente unitario a supporto di una proposta politica coerente con la maggioranza che sostiene il Governo Meloni e il Governo Schifani”.