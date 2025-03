E’ ancora in stallo la situazione nel Centrodestra siracusano diviso sulle candidature per la presidenza del Libero consorzio. Si sta tentando di superare l’impasse considerato che i candidati in pectore sono due: Daniele Lentini, sindaco di Francofonte, e Michelangelo Giansiracusa, primo cittadino di Ferla.

Il campo del Centrodestra diviso in 2

Forza Italia sostiene il primo, che è anche esponente di Noi Moderati, mentre Mpa e Dc sono sul carro del secondo, capo di Gabinetto del Comune di Siracusa, braccio destro del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, esponente di Azione, anche lui dentro questa partita, così come Carlo Auteri, deputato regionale del Gruppo misto, ormai fuori da FdI.

Il corteggiamento a Forza Italia

In queste ore, le interlocuzioni sono fitte tra gli ambasciatori dei partiti per provare a trovare un accordo e stando ad alcune indiscrezioni i delegati del Mpa avrebbero lanciato più di un messaggio a Forza Italia, recapitato al deputato regionale, Riccardo Gennuso, affinché riveda la sua posizione su Lentini per convergere, invece, su Giansiracusa.

Il voto ponderato

E per convincerlo sarebbero stati esposti i numeri che sarebbero dalla parte, stando a questa tesi, della coalizione attorno al sindaco di Ferla. Nelle elezioni di secondo livello, vale il cosiddetto voto ponderato calcolato sul peso di ogni singolo Comune, per cui la preferenza di consigliere di Siracusa o di Augusta vale di più rispetto a quella di Municipi più piccoli. E proprio nel capoluogo, l’asse Italia-Mpa è fortissima, considerato che tiene le redini dell’assemblea e sostiene l’amministrazione comunale.

Che farà Lentini?

Forza Italia, al momento, sarebbe rimasta nella sua posizione originaria, al fianco di Lentini ma bisognerà capire se lo stesso sindaco di Francofonte deciderà di tenere il punto e resistere anche con un Centrodestra diviso oppure fare un passo indietro.

Fratelli d’Italia

In questa partita non è ancora entrata Fratelli d’Italia a cui, in linea teorica, andrebbero bene entrambi i candidati: su Giansiracusa il deputato nazionale, Luca Cannata, ha espresso, nei mesi scorsi, apprezzamenti, mentre con Lentini sono state avviate delle interlocuzioni politiche, al punto che si vocifera di un progressivo avvicinamento del sindaco di Francofonte all’orbita dei meloniani.