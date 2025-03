Il vicepresidente regionale di Noi Moderati, Giuseppe Germano, blinda Daniele Lentini, sindaco di Francofonte ed esponente del partito di Saverio Romano, indicato dal tavolo regionale del Centrodestra come il candidato alle elezioni per l’ex provincia di Siracusa. In realtà, la coalizione moderata è ancora impegnata in un faticosissimo accordo sulla spartizione dei candidati nei Liberi consorzi che andranno al voto il 27 aprile prossimo.

Noi Moderati, “sì al tavolo regionale”

Germano sostiene che le indicazioni sulle assegnazioni delle “caselle” ai partiti vanno fatte su scala regionale. “Noi siamo per il metodo del tavolo regionale del Centrodestra: tocca a Noi Moderati per Siracusa? Bene. Non spetta a al nostro partito? Bene, lo stesso. L’importante è che vi sia un’unità di intenti nel Centrodestra” dice a BlogSicilia.

Il messaggio agli alleati locali

Allo stesso tempo, lancia un messaggio soprattutto ad alcune frange provinciali del Centrodestra che starebbero lavorando alla candidatura di Michelangelo Giansiracusa, esponente di Azione, ma molto gradito dal Mpa, in particolare dal deputato regionale, Giuseppe Carta.

“Se vengono prese decisioni diverse rispetto alle indicazioni del tavolo del Centrodestra è chiaro che quest’ultimo perde autorevolezza. Non può accadere, ad esempio, che ad Enna si fa in un modo, sulla scorta di quanto stabilito dai vertici regionali, e poi a Siracusa si segue una strada diversa”.

“Abbiamo indicato Lentini”

Ed aggiunge: “Noi abbiamo indicato Daniele Lentini sulla scorta di quanto stabilito al Tavolo regionale: è un nostro tesserato”

Giansiracusa non è di Centrodestra

Il vicepresidente regionale di Noi Moderati entra nella questione Giansiracusa ed esclude che in questa partita ci sia la Dc. “La Dc non è in campo su Giansiracusa, del resto -dice Germano a BlogSicilia – lo ha detto chiaramente il leader nazionale, Totò Cuffaro, proprio a BlogSicilia, spiegando che non vi sono problemi con Noi Moderati. Conosco bene Totò che è un mio fraterno amico e sono sicuro di quello che dice”.

“Giansiracusa è una persona – aggiunge – che stimo ed è perbene ma non mi pare sia di Centrodestra. Se domani dovesse diventare di Centrodestra o in quota ad altri partiti ed il Tavolo regionale dovesse indicare per Siracusa quel partito in cui figura Giansiracusa è naturale che sarebbe anche il mio candidato”.