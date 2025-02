“Ad oggi non c’è alcuna lista ufficiale, posso dire che in quella foto ci sono persone che hanno dato la disponibilità a sostegno del sottoscritto, inoltre non sono riferibili ad alcun partito, considerato che si sono dichiarati tutti indipendenti”.

Lo afferma a BlogSicilia, il parlamentare regionale del Pd, Tiziano Spada, candidato a sindaco di Solarino che risponde così alle accuse, tra cui quelle di Mario Bonomo, componente dell’area Schlein del Pd, in merito ad accordi con il Mpa e con pezzi di Fratelli d’Italia per la corsa a sindaco.

Il caso della foto

Un’intesa che si sarebbe plasticamente evidenziata in una foto, circolata sulle chat e sui social, in cui insieme a Spada si scorgono esponenti riconducibili ai partiti del Centrodestra.

Spada, “con Germano esponenti del Pd ma indipendenti”

Una tesi seccamente smentita da Tiziano Spada, per cui la competizione elettorale si fonda su basi civiche e non di partito anche perché, come spiegato dallo stesso parlamentare, pure nello schieramento di Giuseppe Germano, vicepresidente regionale di Noi Moderati, sindaco uscente ed in corsa per un altro mandato, ci sono indipendenti ma provenienti dal Pd.

“Allo stesso tempo dico che ci sono esponenti del Partito democratico che si stanno candidando a sostegno del candidato a sindaco, Giuseppe Germano, esponente di primo piano di Noi Moderati, ma lo faranno da indipendenti non con le vesti del Pd” dice a BlogSicilia, Tiziano Spada.

La stoccata a Bonomo

Il parlamentare regionale risponde a Mario Bonomo, ricordandogli che sulla sua candidatura a sindaco c’è la firma del segretario provinciale del Partito democratico, Piergiorgio Gerratana. “Mario Bonomo dovrebbe avere una maggiore cultura di partito, per cui prima di esprimersi – dice Spada – in questo modo dovrebbe confrontarsi con gli organismi del Pd. Ricordo che il circolo del Pd di Solarino si è espresso per la mia candidatura ed è stato pure deciso di correre senza la lista del Pd. Inoltre c’è stata la presa di posizione del segretario provinciale del Pd a favore della mia candidatura”.

“FdI contro di me, Mpa non è in campo”

Nella sua analisi, Spada aggiunge un altro elemento: “Fratelli d’Italia, con un comunicato stampa, ha sostenuto con forza di essere contro la mia candidatura mentre il deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta, ha affermato che il Mpa non sarà in campo: più chiaro di così”.

Mollica, “Bonomo era con la Lega, ora è tornato sui suoi passi”

“Sono lontani i giorni in cui Mario Bonomo annunciava alleanze con la Lega di Salvini e in una strampalata federazione. Oggi fortunatamente Mario Bonomo, candidato con un partito a sostegno dell’attuale presidente della Regione Renato Schifani, ha deciso di ritornare sui suoi passi e di questo ne siamo felici. Dispiace considerare che lo stesso Bonomo indichi nella candidatura di Tiziano Spada a sindaco di Solarino un quadro di centro-destra”. Lo afferma Sebastiano Mollica, componente della Commissione Provinciale Congresso e membro dell’assemblea provinciale del Partito Democratico che interviene sulle parole pronunciate da Bonomo su Spada

“Nell’ultimo tesseramento provinciale – dice Mollica – con il partito democratico, Bonomo ha incassato la fiducia di alcuni amici che lo hanno sostenuto già alle precedenti elezioni regionali: è chiaro che salutiamo con favore l’ingresso di nuovi soggetti nel Pd, ma speriamo gli attacchi gratuiti e privi di fondamento finiscano quanto prima considerato che la Lega e Fratelli d’Italia appoggiano la candidatura di Giuseppe Germano. Ricordo, infine, che il deputato regionale del partito democratico si chiama Tiziano Spada, regolarmente eletto dai cittadini alle elezioni regionali 2022, e che sia ancora oggi garanzia di valori democratici”.