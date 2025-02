La tregua nel Pd sulle elezioni amministrative a Solarino dove in campo è sceso il parlamentare regionale Tiziano Spada come candidato sindaco è praticamente finita. A tuonare è l’ex deputato Ars, Mario Bonomo, uno degli esponenti principali dell’area Schlein, vincitrice del congresso provinciale, che assicura la partecipazione di esponenti del Centrodestra nella squadra di “simpatizzanti” di Spada.

Bonomo, “Pd mascherato a Solarino”

“Neanche nei peggiori incubi dettati dalle profezie di Nostradamus mi sarei mai aspettato di ritrovarmi in uno schema elettorale in cui il Partito Democratico con la sua massima espressione del territorio si maschera dietro autorevoli soggetti politici con le tessere di centrodestra” commenta, con toni molto duri, Mario Bonomo”

La foto di Spada con i simpatizzanti

Nelle chat e sui social sta vorticosamente girando una foto notturna con al centro il parlamentare dem, che però non si presenterà agli elettori sotto le insegne del Partito democratico, con un nutrito gruppo di persone, alcune delle quali vicine al Centrodestra.

Gli esponenti del Mpa e di FdI

Tra questi il presidente del Consiglio comunale uscente, Giuseppe Pelligra, del Mpa e Carmelo Carpinteri, anche lui autonomista ed entrambi firmatari del ricorso alla Giustizia amministrativa dopo lo scioglimento del Consiglio comunale decretato a seguito delle dimissioni di sei consiglieri su sollecitazione del sindaco, Peppe Germano, ricandidatosi a sindaco e rivale di Spada per lo scranno più alto di Solarino. In quella istantanea, compaiono pure il coordinatore cittadino del Mpa, Paolo Terranova, l’ex sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo, di area del Centrodestra, ed un tesserato di Fratelli d’Italia.

“Non si può giocare una domenica col Milan ed un’altra con la Juve”

Mario Bonomo prende a prestito una frase postata sui social per chiarire la sua opinione: “Troppa confusione, ma la politica dovrebbe essere una cosa seria, immaginate tre giocatori tesserati con il Milan che una domenica giocano con la Juve e una domenica con l’ Inter”.

Il confronto tra il segretario del Pd con il circolo di Solarino

Nei giorni scorsi, il segretario provinciale del Pd, Piergiorgio Gerratana, dopo che il circolo di Solarino del Pd aveva ratificato la candidatura di Tiziano Spada, ha spiegato che non ci sarebbe stato alcun accordo con il Mpa, bollando quelle notizie su un’intesa tra Spada ed il deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta, come indiscrezioni destituite di fondamento.

FdI, “mai alleanze con il Pd”

Pure il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Salvatore Coletta, è intervenuto sul caso Solarino per via della partecipazione di esponenti meloniani nella corsa a sindaco al fianco di Spada. “Come commissario provinciale di Fratelli d’Italia, desidero – si legge nella nota – ribadire che la nostra linea politica è chiara: FDI non si alleerà ma con il PD e quindi nessuno di noi sosterrà un candidato a sindaco del PD nonché il deputato regionale Tiziano Spada del PD. La nostra missione è sostenere valori e principi che differiscono profondamente da quelli del Partito Democratico. Invito tutti i nostri sostenitori a rimanere fedeli alle nostre convinzioni e a lavorare insieme per un futuro che rifletta i nostri ideali. La nostra coerenza e integrità sono fondamentali per la nostra azione politica. Chiunque appartenente al nostro partito farà scelte diverse è chiaramente fuori da Fratelli di Italia e sarà soggetto alle disposizioni del codice etico”.