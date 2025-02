“Ho chiesto un’assemblea per discutere in modo chiaro le scelte su Solarino”. Lo riferisce a BlogSicilia il neo segretario provinciale del Pd di Siracusa, Piergiorgio Gerratana, in merito alle indiscrezioni sulla candidatura a sindaco di Solarino del deputato regionale dem, Tiziano Spada, frutto, stando ad autorevoli fonti politiche, di un’intesa con il leader del Mpa, nonché parlamentare Ars degli autonomisti, Giuseppe Carta .

L’ipotesi di accordo

In sostanza, il gruppo di Spada e del sindaco di Floridia, Marco Carianni, avrebbe individuato un candidato, Giuseppe Oliva, mentre l’altro, riconducibile a Carta, a sua volta, avrebbe messo in rampa di lancio Enzo Lonero ma non trovando una sintesi si sarebbe deciso di convergere su un terzo nome, uno molto pesante, quello di Spada.

L’analisi del segretario provinciale del Pd

“In merito alle indiscrezioni circolate in queste ore, potrebbero dare l’idea del compimento di un passo più lungo della gamba o di non tenere nella giusta considerazione il partito ma ritengo che non sia interesse di nessuno, nemmeno di Tiziano Spada, fare emergere questa ipotesi” taglia corto il segretario provinciale del Pd, Piergiorgio Gerratana – che giovedì incontrerà gli iscritti del circolo del Pd di Solarino, legatissimi a Spada, come emerso nel corso del recente congresso provinciale.

La lettera al circolo, “no alle divisioni”

Lo stesso segretario, appena 4 giorni fa, ha scritto una lettera al segretario del circolo per un incontro che si terrà giovedì. “L’approssimarsi delle elezioni amministrative nel Comune di Solarino – si legge nella lettera – mi sollecita a fare una riflessione che ho già avuto modo di esplicitare pubblicamente la scorsa settimana e che muove dalla preoccupazione che questo appuntamento possa diventare occasione di divisione all’interno del nostro circolo cittadino. Io credo invece che è necessario fare ogni sforzo affinché da un lato si riesca ad interpretare un diffuso sentimento di unità tra i nostri iscritti e dall’altro offrire al dibattito pubblico della città una proposta seria, credibile, unitaria che possa raccogliere attorno a sé un ampio consenso”. Al dibattito di giovedì Gerratana ha chiesto la partecipazione di Spada.

Gerratana, “no ad altri disegni politici”

Per il segretario provinciale del Pd, le dinamiche di una piccola comunità non possono essere le stesse rispetto alle grandi città ma dice stop a disegni politici che vanno oltre le amministrative. “C’è un confronto aperto sulla posizione del Pd a Solarino – dice Gerratana – ma va detto che si tratta di un Comune di 7 mila abitanti dove le dinamiche di partito sono ridotte al lumicino per ovvie ragioni ma andare oltre queste non significa approntare disegni politici che superano le amministrative a Solarino. Penso che le scelte debbano fatte solo nell’interesse del Comune di Solarino e non su accordi che travalicano questi stessi interessi”.

In relazione all’indiscrezione di un’intesa tra Spada e Carta, Gerrarata sostiene: “Dobbiamo anche verificare se sussiste davvero questo accordo, per cui giovedì scioglieremo un po’ di dubbi e magari potrebbero aggiungersene degli altri perché una scelta del genere sarebbe davvero rischiosa per chiunque volesse affrontarla”