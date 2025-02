Il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, ha ottenuto il via libera per la candidatura a sindaco di Solarino dal circolo del Pd dello stesso Comune del Siracusano.

Il passaggio formale

Un passaggio formale e scontato anche perché si tratta del circolo insieme a quello di Floridia e Canicattini Bagni, in cui, in occasione del congresso provinciale, l’area bonaccianiana del parlamentare ha la maggioranza.

I dubbi di Gerratana prima del voto del circolo

Il segretario provinciale del Pd, Piergiorgio Gerratana, che giovedì scorso era stato a Solarino per parlare con gli iscritti ed i simpatizzanti Dem, con una fortissima rappresentanza spadiana, in cui spiccava Marco Carianni, sindaco di Floridia, aveva esposto alcune perplessità sull’ipotesi della candidatura di Spada sotto forma di esponente civico, in virtù del suo ruolo alla Regione, sotto le insegne del Pd, ed anche sulle rete di alleanza, che non sarebbero potute essere ambigue, tra cui l’intesa con il gruppo politico solarinese riconducibile al deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta.

L’amaro calice del segretario

Nelle ore scorse, Gerratana, alla luce del voto del circolo del Pd di Solarino ha bevuto l’amaro calice, dando il suo via libera alla candidatura, sostenendo che, anche in una realtà piccola quale è Solarino, il deputato dem si muoverà nel perimetro del Centrosinistra anche se Spada, come da lui stesso auspicato, indosserà gli abiti civici e non di partito.

Le mani libere di Spada

Questo gli consentirà di avere una maggiore libertà di manovra nelle scelte dei candidati al Consiglio comunale e dei componenti della squadra di assessori che presenterà agli elettori.

Gerratana, “Spada si muoverà nell’area del Centrosinistra”

“Il PD provinciale, anche in realtà come quella di Solarino, dove si va al voto con il sistema maggioritario, ha come

punto fermo – confortato dal PD regionale e dal PD nazionale – il campo del centrosinistra e la ferma opposizione alle forze che sostengono la maggioranza di Schifani a Palermo e di Meloni a Roma. Dentro questo preciso spazio politico, l’annuncio della disponibilità dell’On. Spada, deputato regionale del Partito democratico della provincia di Siracusa, è benvenuto e può concretamente rappresentare la possibilità, per il Partito Democratico, di contendere il governo del Comune di Solarino”.

L’accordo con Carta? “Ricostruzioni prive di fondamento”

E l’accordo con Carta? Il segretario provinciale del Pd ritiene che si tratti di “ricostruzioni di stampa destituite di ogni fondamento in quanto insostenibili sia ai fini di una irricattabile e intransigente azione parlamentare sia al fine di dare corpo ad una proposta politica che tuteli gli interessi della città di Solarino, così come sono sicuro che l’onorevole Spada potrà dimostrare nella composizione di una lista a sostegno della sua candidatura nella quale non saranno presenti rappresentanti attuali o recenti delle forze politiche che appoggiano Schifani a livello regionale”.

La direzione provinciale

E’ stata convocata la direzione provinciale per ” discutere anche sui temi delle prossime amministrative e delle elezioni provinciali di secondo livello e alla quale sarà invitato il Segretario regionale del partito Al tempo stesso chiederò alla Commissione per il Congresso di anticipare al più presto il congresso di circolo di Solarino” chiosa Gerratana.